Екскапітан «Волині» розповів про свої обов'язки в ЗСУ

Владислав Ващук розповів, що входить в його обов’язки у підрозділі.



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«Я - санітар по евакуації поранених, старший солдат машини. За час евакуації може статися все. Є на ШВЛ хлопці, які самі не дихають, багато трубочок і за цим треба слідкувати. Ми це вміємо робити, і в нас бригади, які проходять навчання, практику, і все це ми робимо», - сказав Ващук.



Також футболіст пригадав слова свого наставника Валерія Лобановського, який казав, що 15 хвилин ти радієш перемозі, 15 хвилин ти засмутився поразці, і все, забув, наступна гра.



"Так і тут. Ти зробив свою справу, наступна. Командир, коли я прийшов, одне питання каже: «Ти крові боїшся?». Я кажу: «Ні». Він: «А, ну нормально». Він же не сказав, що інше набагато страшніше: без ніг, з однією ногою. Як це пережити? Це тяжко. Так як займався футболом, то я стараюсь, коли є час і командир відпускає, то бігаю в футбол", - розповідає колишній збірник.



Владислав пояснив, що прийшов до війська, щоб Україна перемогла, щоб його діти не займалися тим, чи займається зараз він.



"Те, що ми пережили в Гостомелі, я б не хотів, щоб таке було у нас по всій країні, скажімо так", - сказав Ващук.

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