Волинська школярка перемогла на Олімпіаді геніїв

Учениця Горохівського ліцею №1 імені Івана Яковича Франка перемогла на Всеукраїнському конкурсі «Олімпіада геніїв України».Про це повідомила вчитель української мови та літератури ліцеюУчениця 10-Б класу Анастасія Галущак перемогла на всеукраїнському рівні у GENIUS Olympiad Ukrainе, представивши поетичну "Казку про ліс", яка здобула І-ше місце у Волинській області, а на Всеукраїнському етапі Олімпіади геніїв у категорії "Креативне письмо" (підкатегорія "Поезія") отримала срібну медаль.GENIUS Olympiad Ukrainе започаткована 2011 року. Це перша у світі ліцензійна національна Олімпіада Геніїв, яка є єдиним відбором учасників з України до участі у GENIUS Olympiad World.Олімпіада генів - це міжнародний конкурс у 8-ми категоріях шкiльних проектів з екологічних питань, що був заснований та організований Terra Science and Education, а його партнером є Рочестерський технологічний інститут, Нью-Йорк, США.