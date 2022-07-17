Волинська школярка перемогла на Олімпіаді геніїв
Сьогодні, 02:17
Учениця Горохівського ліцею №1 імені Івана Яковича Франка перемогла на Всеукраїнському конкурсі «Олімпіада геніїв України».
Про це повідомила вчитель української мови та літератури ліцею Марія Голод.
Учениця 10-Б класу Анастасія Галущак перемогла на всеукраїнському рівні у GENIUS Olympiad Ukrainе, представивши поетичну "Казку про ліс", яка здобула І-ше місце у Волинській області, а на Всеукраїнському етапі Олімпіади геніїв у категорії "Креативне письмо" (підкатегорія "Поезія") отримала срібну медаль.
Довідка:
GENIUS Olympiad Ukrainе започаткована 2011 року. Це перша у світі ліцензійна національна Олімпіада Геніїв, яка є єдиним відбором учасників з України до участі у GENIUS Olympiad World.
Олімпіада генів - це міжнародний конкурс у 8-ми категоріях шкiльних проектів з екологічних питань, що був заснований та організований Terra Science and Education, а його партнером є Рочестерський технологічний інститут, Нью-Йорк, США.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомила вчитель української мови та літератури ліцею Марія Голод.
Учениця 10-Б класу Анастасія Галущак перемогла на всеукраїнському рівні у GENIUS Olympiad Ukrainе, представивши поетичну "Казку про ліс", яка здобула І-ше місце у Волинській області, а на Всеукраїнському етапі Олімпіади геніїв у категорії "Креативне письмо" (підкатегорія "Поезія") отримала срібну медаль.
Довідка:
GENIUS Olympiad Ukrainе започаткована 2011 року. Це перша у світі ліцензійна національна Олімпіада Геніїв, яка є єдиним відбором учасників з України до участі у GENIUS Olympiad World.
Олімпіада генів - це міжнародний конкурс у 8-ми категоріях шкiльних проектів з екологічних питань, що був заснований та організований Terra Science and Education, а його партнером є Рочестерський технологічний інститут, Нью-Йорк, США.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинська школярка перемогла на Олімпіаді геніїв
Сьогодні, 02:17
Екскапітан «Волині» розповів про свої обов'язки в ЗСУ
Сьогодні, 01:15
7 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
ЗСУ стабілізує лінію фронту та готуватиметься до контрнаступальних дій
06 березень, 23:17
Військові з Волині шукають своїх собак, яких перед службою лишили знайомим
06 березень, 22:38