Волинська школярка перемогла на Олімпіаді геніїв

Волинська школярка перемогла на Олімпіаді геніїв
Учениця Горохівського ліцею №1 імені Івана Яковича Франка перемогла на Всеукраїнському конкурсі «Олімпіада геніїв України».

Про це повідомила вчитель української мови та літератури ліцею Марія Голод.

Учениця 10-Б класу Анастасія Галущак перемогла на всеукраїнському рівні у GENIUS Olympiad Ukrainе, представивши поетичну "Казку про ліс", яка здобула І-ше місце у Волинській області, а на Всеукраїнському етапі Олімпіади геніїв у категорії "Креативне письмо" (підкатегорія "Поезія") отримала срібну медаль.
Волинська школярка перемогла на Олімпіаді геніїв

Довідка:
GENIUS Olympiad Ukrainе започаткована 2011 року. Це перша у світі ліцензійна національна Олімпіада Геніїв, яка є єдиним відбором учасників з України до участі у GENIUS Olympiad World.
Олімпіада генів - це міжнародний конкурс у 8-ми категоріях шкiльних проектів з екологічних питань, що був заснований та організований Terra Science and Education, а його партнером є Рочестерський технологічний інститут, Нью-Йорк, США.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Горохів, освіта, конкурс, Олімпіада Геніїв
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Як змінилася вартість квартир у луцьких новобудовах у 2024 році
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинська школярка перемогла на Олімпіаді геніїв
Сьогодні, 02:17
Екскапітан «Волині» розповів про свої обов'язки в ЗСУ
Сьогодні, 01:15
7 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
ЗСУ стабілізує лінію фронту та готуватиметься до контрнаступальних дій
06 березень, 23:17
Військові з Волині шукають своїх собак, яких перед службою лишили знайомим
06 березень, 22:38
Схожі новини
Волинянка пройшла відбір на навчання у престижному коледжі в Нідерландах Волинянка пройшла відбір на навчання у престижному коледжі в Нідерландах
17 липень, 2022, 16:15
Школяр з Волині став переможцем всеукраїнського конкурсу з англійської мови Школяр з Волині став переможцем всеукраїнського конкурсу з англійської мови
23 лютий, 2022, 02:16
Волиняни стали фіналістами всеукраїнського конкурсу авторських віршів Волиняни стали фіналістами всеукраїнського конкурсу авторських віршів
10 грудень, 2021, 06:29
У Луцьку та інших містах Волині торгували контрафактними «електронками» У Луцьку та інших містах Волині торгували контрафактними «електронками»
27 лютий, 22:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинська школярка перемогла на Олімпіаді геніїв
Сьогодні, 02:17
 0
Екскапітан «Волині» розповів про свої обов'язки в ЗСУ
Сьогодні, 01:15
 0
7 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
ЗСУ стабілізує лінію фронту та готуватиметься до контрнаступальних дій
06 березень, 23:17
 0
Військові з Волині шукають своїх собак, яких перед службою лишили знайомим
06 березень, 22:38
 0
Медіа
відео
1/8