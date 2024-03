Військові отримали від Луцької міськради квадрокоптери

Луцька міська рада передала для військовослужбовців, які боронять Батьківщину від російських окупантів, квадрокоптери та батарею.Про це йдеться на сторінці Луцької міської ради.До військовослужбовців в/ч А 4788 попрямує три квадрокоптери DJI Mavic 3 Fly More Combo.За запитом 4 артилерійського дивізіону 11 артилерійської батареї в/ч А 1325 буде передано додаткову батерею EcoFlow DELTA 2Max Extra battery.Крім того, для потреб другого механізованого батальйону в/ч А 4667 спрямовано три квадрокоптери DJI Mavic 3 Fly More Combo.За запитом військової частини А 3018 Національної гвардії України передано два квадрокоптери DJI Mavic 3T Enterprise (Thermal), три квадрокоптери DJI Mavic 3 Fly More Combo та зарядну станцію EcoFlow DELTA Max.Зазначимо, що практично щодня Луцька міська рада передає для потреб Збройних сил України різноманітне обладнання, інструменти, комплектуючі, необхідні для ще кращою боротьби з російськими загарбниками. Цьогоріч у бюджеті нашої громади передбачено 500 мільйонів гривень на підтримку ЗСУ.Нині уже проведена значна частина закупівель і усе це передається хлопцям на передову.