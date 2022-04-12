Військові отримали від Луцької міськради квадрокоптери
Сьогодні, 05:28
Луцька міська рада передала для військовослужбовців, які боронять Батьківщину від російських окупантів, квадрокоптери та батарею.
Про це йдеться на сторінці Луцької міської ради.
До військовослужбовців в/ч А 4788 попрямує три квадрокоптери DJI Mavic 3 Fly More Combo.
За запитом 4 артилерійського дивізіону 11 артилерійської батареї в/ч А 1325 буде передано додаткову батерею EcoFlow DELTA 2Max Extra battery.
Крім того, для потреб другого механізованого батальйону в/ч А 4667 спрямовано три квадрокоптери DJI Mavic 3 Fly More Combo.
За запитом військової частини А 3018 Національної гвардії України передано два квадрокоптери DJI Mavic 3T Enterprise (Thermal), три квадрокоптери DJI Mavic 3 Fly More Combo та зарядну станцію EcoFlow DELTA Max.
Зазначимо, що практично щодня Луцька міська рада передає для потреб Збройних сил України різноманітне обладнання, інструменти, комплектуючі, необхідні для ще кращою боротьби з російськими загарбниками. Цьогоріч у бюджеті нашої громади передбачено 500 мільйонів гривень на підтримку ЗСУ.
Нині уже проведена значна частина закупівель і усе це передається хлопцям на передову.
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Про це йдеться на сторінці Луцької міської ради.
До військовослужбовців в/ч А 4788 попрямує три квадрокоптери DJI Mavic 3 Fly More Combo.
За запитом 4 артилерійського дивізіону 11 артилерійської батареї в/ч А 1325 буде передано додаткову батерею EcoFlow DELTA 2Max Extra battery.
Крім того, для потреб другого механізованого батальйону в/ч А 4667 спрямовано три квадрокоптери DJI Mavic 3 Fly More Combo.
За запитом військової частини А 3018 Національної гвардії України передано два квадрокоптери DJI Mavic 3T Enterprise (Thermal), три квадрокоптери DJI Mavic 3 Fly More Combo та зарядну станцію EcoFlow DELTA Max.
Зазначимо, що практично щодня Луцька міська рада передає для потреб Збройних сил України різноманітне обладнання, інструменти, комплектуючі, необхідні для ще кращою боротьби з російськими загарбниками. Цьогоріч у бюджеті нашої громади передбачено 500 мільйонів гривень на підтримку ЗСУ.
Нині уже проведена значна частина закупівель і усе це передається хлопцям на передову.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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