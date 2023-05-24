Росіяни поширюють фейки про наступ на Київ
Сьогодні, 07:32
Російські пропагандисти поширюють чергові вкиди про нібито наступ на Київ та "вирубку лісів у Білорусі для цього".
Ця інформація не відповідає дійсності, повідомляє Кореспондент, посилаючись на Центр протидії дезінформації.
"Фіксуються чергові вкиди ворога про наступ на Київ і "вирубку лісів у Білорусі для цього", які поширюють також "українські блогери", які втекли з України", - йдеться в повідомленні.
У Центрі наголосили, що інформація не відповідає дійсності. Вона є складовою російської дезінформаційної кампанії, метою якої є посіяти паніку в Україні.
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Ця інформація не відповідає дійсності, повідомляє Кореспондент, посилаючись на Центр протидії дезінформації.
"Фіксуються чергові вкиди ворога про наступ на Київ і "вирубку лісів у Білорусі для цього", які поширюють також "українські блогери", які втекли з України", - йдеться в повідомленні.
У Центрі наголосили, що інформація не відповідає дійсності. Вона є складовою російської дезінформаційної кампанії, метою якої є посіяти паніку в Україні.
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