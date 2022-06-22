Волинянин з Kalush Orchestra висловився про мобілізацію артистів до ЗСУ

Волинянин з Kalush Orchestra висловився про мобілізацію артистів до ЗСУ
Учасник гурту Kalush Orchestra, сопілкар Тимофій Музичук з Волині поділився своїми думками про необхідність мобілізації артистів до ЗСУ.

Про це волинянин розповів у інтерв'ю 24 каналу.

Як відомо, брат Тимофія Назар з початку повномасштабного вторгнення служить у війську та захищає Україну від російських окупантів.

Тимофій розповів, що не бачив брата із початку повномасштабного вторгнення, але нещодавно все ж випала можливість зустрітися.

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"Я навіть не знав, що він приїде додому, а він не знав, що я буду. Це мама так підлаштувала. Наразі брат воює, але от перед Новим роком ми мали змогу бачитись. До речі, збір, який я відкривав на свій день народження, думаю, що вишлю на його батальйон", - зазначив музикант.

Також учасник гурту Kalush Orchestra висловився про залкчення артистів до служби в армії.

"Я думаю, що артисти, які приносять і роблять щось для перемоги, так як ми, наприклад, їздимо, популяризуємо українське і збираємо кошти на ЗСУ, принесуть більше користі, збираючи кошти і займаючись волонтерською діяльністю, а не будучи на фронті", - резюмував Музичук.

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Теги: музика, Волинь, Тимофій Музичук, Євробачення, війна
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