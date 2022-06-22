Волинянин з Kalush Orchestra висловився про мобілізацію артистів до ЗСУ
Сьогодні, 08:25
Учасник гурту Kalush Orchestra, сопілкар Тимофій Музичук з Волині поділився своїми думками про необхідність мобілізації артистів до ЗСУ.
Про це волинянин розповів у інтерв'ю 24 каналу.
Як відомо, брат Тимофія Назар з початку повномасштабного вторгнення служить у війську та захищає Україну від російських окупантів.
Тимофій розповів, що не бачив брата із початку повномасштабного вторгнення, але нещодавно все ж випала можливість зустрітися.
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"Я навіть не знав, що він приїде додому, а він не знав, що я буду. Це мама так підлаштувала. Наразі брат воює, але от перед Новим роком ми мали змогу бачитись. До речі, збір, який я відкривав на свій день народження, думаю, що вишлю на його батальйон", - зазначив музикант.
Також учасник гурту Kalush Orchestra висловився про залкчення артистів до служби в армії.
"Я думаю, що артисти, які приносять і роблять щось для перемоги, так як ми, наприклад, їздимо, популяризуємо українське і збираємо кошти на ЗСУ, принесуть більше користі, збираючи кошти і займаючись волонтерською діяльністю, а не будучи на фронті", - резюмував Музичук.
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Про це волинянин розповів у інтерв'ю 24 каналу.
Як відомо, брат Тимофія Назар з початку повномасштабного вторгнення служить у війську та захищає Україну від російських окупантів.
Тимофій розповів, що не бачив брата із початку повномасштабного вторгнення, але нещодавно все ж випала можливість зустрітися.
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"Я навіть не знав, що він приїде додому, а він не знав, що я буду. Це мама так підлаштувала. Наразі брат воює, але от перед Новим роком ми мали змогу бачитись. До речі, збір, який я відкривав на свій день народження, думаю, що вишлю на його батальйон", - зазначив музикант.
Також учасник гурту Kalush Orchestra висловився про залкчення артистів до служби в армії.
"Я думаю, що артисти, які приносять і роблять щось для перемоги, так як ми, наприклад, їздимо, популяризуємо українське і збираємо кошти на ЗСУ, принесуть більше користі, збираючи кошти і займаючись волонтерською діяльністю, а не будучи на фронті", - резюмував Музичук.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Плакали від щастя: як сім'ї волинян із гурту Kalush Orchestra реагували на перемогу на «Євробаченні»
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