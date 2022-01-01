Волинянин з Kalush Orchestra розповів про рідних, які отримали поранення на фронті

Тимофій Музичук, відомий як сопілкар групи Kalush Orchestra, відстоює культурний фронт, його рідні воюють на передовій.



В інтерв’ю «Rostyslove Production» він розповів про близьких, які отримали поранення, передає



«Мій брат Назар зараз у Київській області. Зв’язок тримаємо, час від часу телефонуємо один одному. Він знаходиться зараз у себе там в частині (в Київській області, – ред). Тобто не на фронті. Каже, що в гарячих точках не був. Навчання у нього у військовій частині, він старший лейтенант», – розповів Музичук.



А ось троюрідний брат Тимофія, а також ще один близький родич були в зоні активних бойових дій, де отримали поранення. Так, товариш артиста втратив обидві ноги і зараз проходить лікування в Ізраїлі.



«Троюрідний брат був поранений, було кілька операцій. З сусіднього села теж родич був поранений. Теж багато операцій переніс, а зараз вже вдома. Ще знайомий втратив дві ноги. Зараз він в Ізраїлі, йому потрібні протези», – поділився артист.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Після 24 лютого багато взяли в руки зброю і пішли захищати Батьківщину. Поки, відомий як сопілкар групи Kalush Orchestra, відстоює культурний фронт, його рідні воюють на передовій.В інтерв’ю «Rostyslove Production» він розповів про близьких, які отримали поранення, передає УНІАН. «Мій брат Назар зараз у Київській області. Зв’язок тримаємо, час від часу телефонуємо один одному. Він знаходиться зараз у себе там в частині (в Київській області, – ред). Тобто не на фронті. Каже, що в гарячих точках не був. Навчання у нього у військовій частині, він старший лейтенант», – розповів Музичук.А ось троюрідний брат Тимофія, а також ще один близький родич були в зоні активних бойових дій, де отримали поранення. Так, товариш артиста втратив обидві ноги і зараз проходить лікування в Ізраїлі.«Троюрідний брат був поранений, було кілька операцій. З сусіднього села теж родич був поранений. Теж багато операцій переніс, а зараз вже вдома. Ще знайомий втратив дві ноги. Зараз він в Ізраїлі, йому потрібні протези», – поділився артист.

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