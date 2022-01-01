Волинська митниця провела аудит і зобов’язала суб’єктів зовнішньо-економічної діяльності доплатити понад 11 мільйонів податків





Волинська митниця у 2022 році



За результатами суб'єктам ЗЕД донараховано грошові зобов'язання у сумі понад 11 млн грн. Крім цього, митним аудитом нині на Волині охоплена ще 301 митна декларація від 24 суб'єктів.



Підставами для перевірок були:



- надходження інформації від митних органів іноземних держав про непідтвердження преференційного походження товарів відповідно до положень про вільну торгівлю між Україною та членами ЄС;

- невідповідність інформації щодо вартості товару, року виготовлення транспортного засобу, об'єму двигуна тощо.



У воєнний час повнота сплати податків стає ще вагомішим фактором боротьби за незалежність держави. Тож контроль волинських митників за процесом - лише посилюється.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У період воєнного стану документальні планові виїзні перевірки щодо дотримання підприємствами вимог законодавства України з питань митної справи не проводяться. Однак, навіть невиїзні перевірки дозволяють контролювати суб'єктів щодо сумлінності та чистоти ведення зовнішньо-економічної діяльності.Волинська митниця у 2022 році завершила 9 таких перевірок, за якими склала 9 актів про порушення митного законодавства в частині отримання пільг зі звільненням від оподаткування товарів.За результатами суб'єктам ЗЕД донараховано грошові зобов'язання у сумі понад 11 млн грн. Крім цього, митним аудитом нині на Волині охоплена ще 301 митна декларація від 24 суб'єктів.Підставами для перевірок були:- надходження інформації від митних органів іноземних держав про непідтвердження преференційного походження товарів відповідно до положень про вільну торгівлю між Україною та членами ЄС;- невідповідність інформації щодо вартості товару, року виготовлення транспортного засобу, об'єму двигуна тощо.У воєнний час повнота сплати податків стає ще вагомішим фактором боротьби за незалежність держави. Тож контроль волинських митників за процесом - лише посилюється.

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