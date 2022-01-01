Волинська митниця провела аудит і зобов’язала суб’єктів зовнішньо-економічної діяльності доплатити понад 11 мільйонів податків
Сьогодні, 12:50
У період воєнного стану документальні планові виїзні перевірки щодо дотримання підприємствами вимог законодавства України з питань митної справи не проводяться. Однак, навіть невиїзні перевірки дозволяють контролювати суб'єктів щодо сумлінності та чистоти ведення зовнішньо-економічної діяльності.
Волинська митниця у 2022 році завершила 9 таких перевірок, за якими склала 9 актів про порушення митного законодавства в частині отримання пільг зі звільненням від оподаткування товарів.
За результатами суб'єктам ЗЕД донараховано грошові зобов'язання у сумі понад 11 млн грн. Крім цього, митним аудитом нині на Волині охоплена ще 301 митна декларація від 24 суб'єктів.
Підставами для перевірок були:
- надходження інформації від митних органів іноземних держав про непідтвердження преференційного походження товарів відповідно до положень про вільну торгівлю між Україною та членами ЄС;
- невідповідність інформації щодо вартості товару, року виготовлення транспортного засобу, об'єму двигуна тощо.
У воєнний час повнота сплати податків стає ще вагомішим фактором боротьби за незалежність держави. Тож контроль волинських митників за процесом - лише посилюється.
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Волинська митниця у 2022 році завершила 9 таких перевірок, за якими склала 9 актів про порушення митного законодавства в частині отримання пільг зі звільненням від оподаткування товарів.
За результатами суб'єктам ЗЕД донараховано грошові зобов'язання у сумі понад 11 млн грн. Крім цього, митним аудитом нині на Волині охоплена ще 301 митна декларація від 24 суб'єктів.
Підставами для перевірок були:
- надходження інформації від митних органів іноземних держав про непідтвердження преференційного походження товарів відповідно до положень про вільну торгівлю між Україною та членами ЄС;
- невідповідність інформації щодо вартості товару, року виготовлення транспортного засобу, об'єму двигуна тощо.
У воєнний час повнота сплати податків стає ще вагомішим фактором боротьби за незалежність держави. Тож контроль волинських митників за процесом - лише посилюється.
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