Над Черкаською областю ЗСУ збили російську ракету
Сьогодні, 12:09
У Черкаській області під час повітряної тривоги Збройні сили України збили російську ракету.
Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.
"Слава нашим ЗСУ! Під час повітряної тривоги сили ППО збили над Черкащиною ворожу ракету. Не публікуйте фото чи відео! Не наражайте всіх на повторні атаки по локаціях! І обов'язково убезпечуйтеся під час повітряних тривог!" - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що російські окупанти сьогодні, 24 серпня, вдарили ракетами по місту Миргород Полтавської області. Відомо про щонайменше про чотири "прильоти". Загиблих та поранених, на щастя, немає.
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Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.
"Слава нашим ЗСУ! Під час повітряної тривоги сили ППО збили над Черкащиною ворожу ракету. Не публікуйте фото чи відео! Не наражайте всіх на повторні атаки по локаціях! І обов'язково убезпечуйтеся під час повітряних тривог!" - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що російські окупанти сьогодні, 24 серпня, вдарили ракетами по місту Миргород Полтавської області. Відомо про щонайменше про чотири "прильоти". Загиблих та поранених, на щастя, немає.
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