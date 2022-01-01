Над Черкаською областю ЗСУ збили російську ракету





Про це Ігор Табурець.



"Слава нашим ЗСУ! Під час повітряної тривоги сили ППО збили над Черкащиною ворожу ракету. Не публікуйте фото чи відео! Не наражайте всіх на повторні атаки по локаціях! І обов'язково убезпечуйтеся під час повітряних тривог!" - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Черкаській області під час повітряної тривоги Збройні сили України збили російську ракету.Про це повідомив голова Черкаської ОВА"Слава нашим ЗСУ! Під час повітряної тривоги сили ППО збили над Черкащиною ворожу ракету. Не публікуйте фото чи відео! Не наражайте всіх на повторні атаки по локаціях! І обов'язково убезпечуйтеся під час повітряних тривог!" - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що російські окупанти сьогодні, 24 серпня, вдарили ракетами по місту Миргород Полтавської області. Відомо про щонайменше про чотири "прильоти". Загиблих та поранених, на щастя, немає.

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