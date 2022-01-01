Росія вдарила ракетами по інфраструктурі на Полтавщині
Сьогодні, 11:24
Російські окупанти сьогодні, 24 серпня, вдарили ракетами по місту Миргород Полтавської області.
Про це повідомляє голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
"Чотири «прильоти» по інфраструктурі Миргорода. З’ясовуємо деталі. Залишаємося в укриттях!" - йдеться в повідомленні.
Близько 10 години в області була оголошена повітряна тривога, яка триває і далі.
Нагадаємо, що ніч 24 серпня на Дніпропетровщині була суцільною повітряною тривогою: росіяни били ракетами, «градами» та «ураганами».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
"Чотири «прильоти» по інфраструктурі Миргорода. З’ясовуємо деталі. Залишаємося в укриттях!" - йдеться в повідомленні.
Близько 10 години в області була оголошена повітряна тривога, яка триває і далі.
Нагадаємо, що ніч 24 серпня на Дніпропетровщині була суцільною повітряною тривогою: росіяни били ракетами, «градами» та «ураганами».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Загарбницька Росія втратила у війні вже 45 700 окупантів
Сьогодні, 09:30
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Став зв'язковим УПА у 8 років: історія волинянина. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 11:39
Росія вдарила ракетами по інфраструктурі на Полтавщині
Сьогодні, 11:24
На Запоріжжі підірвали автомобіль з місцевим гауляйтером
Сьогодні, 11:13
У полі на Волині знайшли тіло чоловіка
Сьогодні, 10:50
Волинянин випадково вистрілив у свою падчерку з мисливської рушниці: жінка померла у «швидкій»
Сьогодні, 10:33
Медіа