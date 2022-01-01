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Росія вдарила ракетами по інфраструктурі на Полтавщині

Росія вдарила ракетами по інфраструктурі на Полтавщині
Російські окупанти сьогодні, 24 серпня, вдарили ракетами по місту Миргород Полтавської області.

Про це повідомляє голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"Чотири «прильоти» по інфраструктурі Миргорода. З’ясовуємо деталі. Залишаємося в укриттях!" - йдеться в повідомленні.

Близько 10 години в області була оголошена повітряна тривога, яка триває і далі.

Нагадаємо, що ніч 24 серпня на Дніпропетровщині була суцільною повітряною тривогою: росіяни били ракетами, «градами» та «ураганами».

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Теги: Росія, Україна, війна, Полтавщина
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