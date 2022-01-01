На Запоріжжі підірвали автомобіль з місцевим гауляйтером

Івана Сушка. В результаті він загинув.



Про це повідомляє представник окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов в



"Сьогодні в результаті умисного підриву авто загинув голова ВЦА смт Михайлівка Іван Сушко. Під сидіння автомобіля керівника населеного пункту підклали вибуховий пристрій", - написав він.



Колаборант повідомив, що в результаті вибуху Сушко отримав поранення і в критичному стані його госпіталізували, де він і помер.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У середу, 24 серпня, в Запорізькій області підірвали автомобіль гауляйтера селища Михайлівки. В результаті він загинув.Про це повідомляє представник окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов в Telegram "Сьогодні в результаті умисного підриву авто загинув голова ВЦА смт Михайлівка Іван Сушко. Під сидіння автомобіля керівника населеного пункту підклали вибуховий пристрій", - написав він.Колаборант повідомив, що в результаті вибуху Сушко отримав поранення і в критичному стані його госпіталізували, де він і помер.

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