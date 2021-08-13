У полі на Волині знайшли тіло чоловіка





Як повідомили



При поверхневому огляді слідів насильницької смерті не виявлено.



Як пише



Тіло направлено на СМЕ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Борисковичі Луцького району знайшли тіло чоловіка.Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини у пресслужбі ГУНП у Волинській області, 19 серпня у селі Борисковичі виявлено тіло 69-річного мешканця села Широке.При поверхневому огляді слідів насильницької смерті не виявлено.Як пише Волинь-нова , тіло волинянина знайшли в полі.Тіло направлено на СМЕ.

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