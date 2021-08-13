У полі на Волині знайшли тіло чоловіка

У полі на Волині знайшли тіло чоловіка
У селі Борисковичі Луцького району знайшли тіло чоловіка.

Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини у пресслужбі ГУНП у Волинській області, 19 серпня у селі Борисковичі виявлено тіло 69-річного мешканця села Широке.

При поверхневому огляді слідів насильницької смерті не виявлено.

Як пише Волинь-нова, тіло волинянина знайшли в полі.

Тіло направлено на СМЕ.

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Теги: Волинь, поле, тіло чоловіка
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