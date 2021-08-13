У полі на Волині знайшли тіло чоловіка
Сьогодні, 10:50
У селі Борисковичі Луцького району знайшли тіло чоловіка.
Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини у пресслужбі ГУНП у Волинській області, 19 серпня у селі Борисковичі виявлено тіло 69-річного мешканця села Широке.
При поверхневому огляді слідів насильницької смерті не виявлено.
Як пише Волинь-нова, тіло волинянина знайшли в полі.
Тіло направлено на СМЕ.
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Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини у пресслужбі ГУНП у Волинській області, 19 серпня у селі Борисковичі виявлено тіло 69-річного мешканця села Широке.
При поверхневому огляді слідів насильницької смерті не виявлено.
Як пише Волинь-нова, тіло волинянина знайшли в полі.
Тіло направлено на СМЕ.
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