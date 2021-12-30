У Луцьку в одному із мікрорайонів два дні не буде гарячої води





Про це повідомили в ДКП



Йдеться про виконання робіт із заміни 50 м аварійних трубопроводів на розі проспекті Соборності - вул. Чорновола, де сьогодні, 24 серпня, розпочали зварювальні роботи, що триватимуть 2 дні.



Відтак, сьогодні з 08:00 подачу гарячої води припинили від ЦТП на вул. Карпенка-Карого, 11б та вул. Чорновола, 2в. Завершення робіт та відновлення послуги - 25 серпня до кінця дня.



"Просимо вибачення за завдані тимчасові незручності", - наголошують у "Луцьктепло".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку у зв'язку з виконанням аварійно-відновлювальних робіт на тепловій мережі подачу гарячої води припинили від 2 центральних теплових пунктів 55-го мікрорайону.Про це повідомили в ДКП "Луцьктепло" Йдеться про виконання робіт із заміни 50 м аварійних трубопроводів на розі проспекті Соборності - вул. Чорновола, де сьогодні, 24 серпня, розпочали зварювальні роботи, що триватимуть 2 дні.Відтак, сьогодні з 08:00 подачу гарячої води припинили від ЦТП на вул. Карпенка-Карого, 11б та вул. Чорновола, 2в. Завершення робіт та відновлення послуги - 25 серпня до кінця дня."Просимо вибачення за завдані тимчасові незручності", - наголошують у "Луцьктепло".

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