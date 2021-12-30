У Луцьку в одному із мікрорайонів два дні не буде гарячої води

У Луцьку в одному із мікрорайонів два дні не буде гарячої води
У Луцьку у зв'язку з виконанням аварійно-відновлювальних робіт на тепловій мережі подачу гарячої води припинили від 2 центральних теплових пунктів 55-го мікрорайону.

Про це повідомили в ДКП "Луцьктепло".

Йдеться про виконання робіт із заміни 50 м аварійних трубопроводів на розі проспекті Соборності - вул. Чорновола, де сьогодні, 24 серпня, розпочали зварювальні роботи, що триватимуть 2 дні.

Відтак, сьогодні з 08:00 подачу гарячої води припинили від ЦТП на вул. Карпенка-Карого, 11б та вул. Чорновола, 2в. Завершення робіт та відновлення послуги - 25 серпня до кінця дня.

"Просимо вибачення за завдані тимчасові незручності", - наголошують у "Луцьктепло".

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Теги: Луцьк, вода, подача
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