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Загарбницька Росія втратила у війні вже 45 700 окупантів

Загарбницька Росія втратила у війні вже 45 700 окупантів
Росія у загарбницькій війні вже втратила 45 700 військових.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.08 орієнтовно склали:

особового складу – близько 45 700 (+150) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1 924 (+3) од,
бойових броньованих машин ‒ 4 243 (+5) од,
артилерійських систем – 1 036 (+3) од,
РСЗВ – 266 (+0) од,
засобів ППО – 147 (+1) од,
літаків – 234 (+0) од,
гелікоптерів – 199 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 819 (+2) од,
крилатих ракет – 196 (+0) од,
кораблів/катерів – 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3 160 (+10) од,
спеціальної техніки – 99 (+0) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

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Теги: Росія, Україна, війна
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