Курс валют у Луцьку 24 серпня





Про це повідомляє



Євро продають за 40.87.



Щодо польського злотого, то його продають - за 8,52.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 24 серпня готівковий курс долара становить 40.77.Про це повідомляє Мінфін Євро продають за 40.87.Щодо польського злотого, то його продають - за 8,52.

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