Курс валют у Луцьку 24 серпня

Курс валют у Луцьку 24 серпня
24 серпня готівковий курс долара становить 40.77.

Про це повідомляє Мінфін.

Євро продають за 40.87.

Щодо польського злотого, то його продають - за 8,52.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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