Росіяни несуть втрати на всіх напрямках, де тривають бої, – Генштаб





Про це



Російські окупанти продовжують здійснювати повітряні та ракетні удари по цивільних об'єктах на території України. Не ігноруйте сигнали повітряного нальоту.



На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін, підрозділи Збройних Сил Республіки Білорусь виконують завдання щодо посилення захисту відрізку білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській області.



На Сіверщині ворог продовжує утримувати окремі підрозділи Західного військового округу в прикордонних районах Брянської та Курської областей з метою демонстрації присутності та стримування дій підрозділів Сил оборони. Ворог обстріляв населений пункт Товстодубове Сумської області зі ствольної артилерії.



На Слобожанському напрямку ворог веде бойові дії з метою утримання раніше окупованих ліній.



На Харківському напрямку окупанти обстріляли райони Одноробівка, Карасівка, Борщева, Перемоха, Руська Лозова, Замулівка, Базаліївка, Пушкарне, Моспанове, Слобожанське, Гусарівка та Чепіль зі ствольної та ракетної артилерії. Ворог завдав авіаудари поблизу Моспанове, Гусарівки та Прудянки. Провели повітряну розвідку БПЛА поблизу Деменціїївки.



На Слов'янському напрямку ворог вів артилерійський вогонь поблизу Краснопілля та Мазанівки. Намагався провести розвідку біля Богородичного. Наші воїни завдали окупантам вогневої шкоди та змусили їх втікати.



На Донецькому напрямку ворог продовжує активні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.



На Краматорському напрямку здійснив обстріли зі ствольної та ракетної артилерії в районах Сіверська, Закитне, Роздолівки.



Провели повітряну розвідку БПЛА поблизу Званівки та Райгородок.



На Бахмутському напрямку обстріли зафіксовано в районах населених пунктів Бахмут, Соледар, Зайцеве та Білогорівка. Ворог вів наступальні бої в напрямку Бахмутське та Кодема. Успіху не вдалося.

На Авдіївському напрямку ворог обстріляв артилерію різних типів поблизу Мар'їнки, Піського, Нетайлово, Краснохорівки та Залізне.



Здійснив авіаудар поблизу Невельське. Ворог вів наступальні бої в напрямку населених пунктів Піски та Невельське. Успіху не вдалося.

На Новопавлівському напрямку внаслідок пожежі постраждали райони Костянтинівки та Вугледар.



На Запорізькому напрямку ворог обстріляв артилерію різних калібрів в районах населених пунктов Малі Щербаки, Шевченкове, Залізничне, Червоне, Времівка, Ольхівське та Орестопіль. Наніс авіаудари поблизу Ольхівське та Новополе. Провели повітряну розвідку БПЛА поблизу Щербаків, Степове та Василівки.



На Південнобухському напрямку ворог продовжує зосереджувати свої зусилля на утриманні окупованих областей та стримуванні дій Сил оборони.



Використовували ствольну та ракетну артилерію для обстрілів районів населених пунктів Степова Долина, Нова Зоря, Таврійське, Засіля, Новомиколаївка, Широке, Кобзарці, Партізанське, Лозове, Біла Криниця, Добрянка, Осокорівка, Потьомкіне та Трудолюбівка. Наніс авіаудари поблизу Потьомкіне та Лозове. Проводили повітряну розвідку БПЛА в районах населених пунктів Сухи Ставок та Велике Артакове.



Морське угруповання ворога у водах Чорного та Азовського морів зосереджує свої основні зусилля на блокуванні цивільного судноплавства у північно-західній частині Чорного моря та пошкодженні військових об'єктів та елементів Рейн.



Російські окупанти несуть втрати на всіх напрямках, де тривають бойові дії.

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