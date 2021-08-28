Волинь увійшла в ТОП-5 областей-лідерів зі збору урожаю





За останніми даними, пшениці вдалося зібрати 91%, ячменю – 96 %, гороху – 97 %, озимого ріпаку – 98 %, - про це повідомляють у Міністерстві аграрної політики України.



Лідерами зі збору врожаю є: Миколаївська область – 86 %, Одеська область – 85%, Волинська та Дніпропетровська – 70 %, Кіровоградська область – 60 %.



Найвища урожайність зернових та зернобобових культур в аграріїв Хмельниччини – 62,0 ц/га.



Збирання зернових та зернобобових культур провели на площі 6,1 млн га (55 %) при врожайності 38,2 ц/га. Намолочено 23,4 млн тонн зерна, у т. ч.:

- пшениці обмолочено 4,3 млн га (91 %), намолочено 17,4 млн тонн (врожайність – 40,4 ц/га);

- ячменю обмолочено 1,5 млн га (96 %), намолочено 5,3 млн тонн зерна) (врожайність – 34,5 ц/га);

- гороху обмолочено 108 тис. га (97 %), намолочено 243,7 тис. тонн (врожайність – 22,6 ц/га);

- проса обмолочено 3,2 тис. га (7%), намолочено 7,7 тис. тонн (врожайність – 23,9 ц/га).



Сільгосптоваровиробники Дніпропетровщини, Кіровоградщини та Одещини намолотили понад 2,0 млн тонн зерна, а Вінниччини, Волині, Київщини, Миколаївщини, Полтавщини, Тернопільщини, Хмельниччини та Черкащини намолотили понад 1 млн тонн зерна кожна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні ще тривають жнива-2022. Аграрії деяких областей справляються швидше за інших.За останніми даними, пшениці вдалося зібрати 91%, ячменю – 96 %, гороху – 97 %, озимого ріпаку – 98 %, - про це повідомляють у Міністерстві аграрної політики України.Лідерами зі збору врожаю є: Миколаївська область – 86 %, Одеська область – 85%,та Дніпропетровська – 70 %, Кіровоградська область – 60 %.Найвища урожайність зернових та зернобобових культур в аграріїв Хмельниччини – 62,0 ц/га.Збирання зернових та зернобобових культур провели на площі 6,1 млн га (55 %) при врожайності 38,2 ц/га. Намолочено 23,4 млн тонн зерна, у т. ч.:- пшениці обмолочено 4,3 млн га (91 %), намолочено 17,4 млн тонн (врожайність – 40,4 ц/га);- ячменю обмолочено 1,5 млн га (96 %), намолочено 5,3 млн тонн зерна) (врожайність – 34,5 ц/га);- гороху обмолочено 108 тис. га (97 %), намолочено 243,7 тис. тонн (врожайність – 22,6 ц/га);- проса обмолочено 3,2 тис. га (7%), намолочено 7,7 тис. тонн (врожайність – 23,9 ц/га).Сільгосптоваровиробники Дніпропетровщини, Кіровоградщини та Одещини намолотили понад 2,0 млн тонн зерна, а Вінниччини, Волині, Київщини, Миколаївщини, Полтавщини, Тернопільщини, Хмельниччини та Черкащини намолотили понад 1 млн тонн зерна кожна.

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