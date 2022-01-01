Повідомили про підсумки «Кримської платформи-2022»

Повідомили про підсумки «Кримської платформи-2022»
Відбувся другий міжнародний саміт "Кримська платформа-2022". Захід проходив в онлайн-форматі, у ньому взяли участь 60 представників делегацій із різних країн, повідомили в МЗС України.

Серед учасників, зокрема, були лідери Великої Британії, Німеччини, Польщі, США, Туреччини та Франції. Загалом, за словами першої заступниці міністра закордонних справ України Еміне Джапарової, учасниками саміту стали 16 президентів, 20 прем'єр-міністрів та один принц, - пише ФОКУС.

За підсумками саміту його учасники ухвалили спільну заяву, в якій висловили підтримку територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Також учасники саміту запевнили, що вони:

- продовжуватимуть тиск на Росію, щоб припинити окупацію Криму;

- засуджують вторгнення Росії та її агресивну війну проти України та використання Криму для агресії;

- впевнені у необхідності притягнення до відповідальності всіх винних у воєнних злочинах;

- закликають Росію вивести війська з усієї території України;
стурбовані посиленням репресій на окупованих територіях і вимагають звільнити українських в'язнів;

- засуджують незаконний призов кримчан до ЗС РФ;

- засуджують переселення російських громадян у Крим;

- засуджують захоплення Росією українських портів в Азовському морі та Херсоні;

- стурбовані транспортуванням важкого озброєння та військового
персоналу через Крим;

- засуджують спроби Росії торгувати вкраденим зерном і металопродукцією з України;

- засуджують спроби РФ силою інтегрувати захоплені території України;

- висловлюють рішучість продовжувати підтримку України, враховуючи політичну, економічну, гуманітарну та/або допомогу у сфері безпеки;

- підтверджують зобов'язання продовжувати тиск на Росію з метою деокупації захоплених територій;

- висловлюють готовність розглянути введення або приєднання до подальших політико-дипломатичних та обмежувальних заходів щодо РФ, якщо цього вимагатимуть її дії;

- запрошують інші держави й організації приєднати до міжнародної "Кримської платформи".

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Теги: Кримська платформа, Україна, світ
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