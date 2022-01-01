Жінка з Маріуполя проїхала 18 блокпостів окупантів з прапором України в авто. ВІДЕО
Сьогодні, 03:41
Жителька Маріуполя проїхала 18 російських блокпостів з українським стягом в автомобілі.
Оксана Макарова із дворічним сином залишила рідне місто біля моря після того, як почали палати сусідні будинки, - повідомляє Суспільне.
Родина встигла вибратися із міста за два дні до створення росіянами фільтраційних таборів.
Оксана пригадує – збиралися поспіхом, прибрати прапор зі своєї автівки просто забула.
"Ми виїжджали і розуміли, що герби і все, що пов'язано з нашою символікою, треба прибирати. Навіть позаду я заклеювала всі герби, а про прапор я навіть не подумала, бо я звикла, що він там завжди висить. І так ми і їхали", – каже жінка. Додає: увагу російських військових на усіх блокпостах відволік пес родини, який гарчав та голосно гавкав на ворогів.
Квартира родини, неподалік Маріупольського драмтеатру, була знищена вщент. Жінка з сином ледь встигли залишити місто, бо припускає, як дружина військового, могла б не перетнути ворожі блокпости.
Після евакуації свого чоловіка і батька Оксана не бачила пів року. Військовий залишався на першій лінії фронту. Але нещодавно перевівся служити на Волинь. Сумував за татом і дворічний Тимур.
Родину із Маріуполя безплатно прийняли в одному із будинків поблизу Луцька. Перше, що зробили маріупольці, коли приїхали, – повісили на балконі прапор та пофарбували паркан у жовто-блакитний.
Про усе пережите Оксані тепер нагадує прапорець, з яким виїхала з міста і відео, де щаслива родина виховує сина та зустрічає батька після довгої розлуки.
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Оксана Макарова із дворічним сином залишила рідне місто біля моря після того, як почали палати сусідні будинки, - повідомляє Суспільне.
Родина встигла вибратися із міста за два дні до створення росіянами фільтраційних таборів.
Оксана пригадує – збиралися поспіхом, прибрати прапор зі своєї автівки просто забула.
"Ми виїжджали і розуміли, що герби і все, що пов'язано з нашою символікою, треба прибирати. Навіть позаду я заклеювала всі герби, а про прапор я навіть не подумала, бо я звикла, що він там завжди висить. І так ми і їхали", – каже жінка. Додає: увагу російських військових на усіх блокпостах відволік пес родини, який гарчав та голосно гавкав на ворогів.
Квартира родини, неподалік Маріупольського драмтеатру, була знищена вщент. Жінка з сином ледь встигли залишити місто, бо припускає, як дружина військового, могла б не перетнути ворожі блокпости.
Після евакуації свого чоловіка і батька Оксана не бачила пів року. Військовий залишався на першій лінії фронту. Але нещодавно перевівся служити на Волинь. Сумував за татом і дворічний Тимур.
Родину із Маріуполя безплатно прийняли в одному із будинків поблизу Луцька. Перше, що зробили маріупольці, коли приїхали, – повісили на балконі прапор та пофарбували паркан у жовто-блакитний.
Про усе пережите Оксані тепер нагадує прапорець, з яким виїхала з міста і відео, де щаслива родина виховує сина та зустрічає батька після довгої розлуки.
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