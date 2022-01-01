У Ковелі патріотично розфарбували пам’ятник, що раніше називався «Три сестри – Україна-Росія-Білорусь». ФОТО
Сьогодні, 02:17
У місті Ковелі в парку культури і відпочинку імені Лесі Українки закінчилися роботи з оновлення скульптури трьох українок.
Про це повідомила директорка КП «Ковельські парки» Віра Федосюк на своїй сторінці у фейсбуці.
Над створенням нових образів для дівчат працювали ковельські художниці Оксана Цюп’яшук та Світлана Солодун.
Ковельчани та гості міста вже можуть оцінити результат роботи.
Як відомо, вищезгаданий пам’ятник у Ковелі колись мав назву «Три сестри – Україна-Росія-Білорусія». Донедавна скульптура була невідремонтована. Серед місцевих навіть точилися дискусії, щоб памятник знести, проте його вирішили відремонтувати та надати йому іншого сенсу.
“Люди висловлювали різні думки. Хтось за те, щоб знести скульптуру, інші вважають, що її потрібно залишити. Ми ж запропонували її стилізувати. І тепер у парку нас зустрічатимуть три українки у національному вбранні”, – повідомляли в управлінні культури, молоді, спорту та туризму Ковельської міськради.
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Про це повідомила директорка КП «Ковельські парки» Віра Федосюк на своїй сторінці у фейсбуці.
Над створенням нових образів для дівчат працювали ковельські художниці Оксана Цюп’яшук та Світлана Солодун.
Ковельчани та гості міста вже можуть оцінити результат роботи.
Як відомо, вищезгаданий пам’ятник у Ковелі колись мав назву «Три сестри – Україна-Росія-Білорусія». Донедавна скульптура була невідремонтована. Серед місцевих навіть точилися дискусії, щоб памятник знести, проте його вирішили відремонтувати та надати йому іншого сенсу.
“Люди висловлювали різні думки. Хтось за те, щоб знести скульптуру, інші вважають, що її потрібно залишити. Ми ж запропонували її стилізувати. І тепер у парку нас зустрічатимуть три українки у національному вбранні”, – повідомляли в управлінні культури, молоді, спорту та туризму Ковельської міськради.
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