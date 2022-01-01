У волинському університеті штучний інтелект створює картини з пісень

У Луцькому національному технічному університеті діє виставка картин, створених штучним інтелектом, шляхом аналізу тексту пісень та генерування їх в зображення.Про це йдеться на сайті ЛНТУ.Ідея алгоритму для ШІ виникла під час вибору теми дипломної роботи для студента (Бабій Сергій, КНс-21). Дослідження та розробку було проведено спільними зусиллями кафедр «Комп’ютерні науки» та «Інженерія програмного забезпечення». Було проведено аналіз схожих технологій, виділили основні властивості його роботи, а сам код підказали, як писати представники місцевих ІТ-компаній. Людина, коли читає текст уявляє прочитане, базуючись на власному досвіді. Було цікаво побачити, як уявляє прочитаний текст ШІ.Процес перетворення тексту в зображення доволі простий, коментує старший викладач кафедри комп’ютерних наук ЛНТУ Юрій Лук’янчук:«Якщо дати текст пісні, то ШІ вибирає найбільш вживані слова (зазвичай приспів), потім він робить пошук по зображеннях в мережі, групує, сортує, фільтрує і узагальнює отриманий результат та на його основі формує власне зображення, яке є унікальним і водночас частково подібним на підібрані картинки».Загалом, зауважує науковець, втручання людини досить мінімальне. Потрібно лише прийняти або відхилити результат та внести зміни у вхідні дані. Саме зображення формується на основі інформації в мережі. Це можуть бути фотографії, картини, кадри з фільмів та навіть різні шрифти тексту. Якщо згенероване зображення потребує доопрацювання, то використовується додаткове програмне забезпечення, в кожному випадку інше.Варто зазначити, що ідея створення NFT-колекції була для того, щоб вивчити нову технологію, розібратись, як працює сфера NFT та отримані знання використовувати в навчальному процесі.Вибір був зроблений у бік українських пісень, оскільки наразі відбувається популяризація української культури через різні музичні платформи та концерти, де відомі виконавці розповідають про події в Україні та показують незламність нашого духу. Яскравим прикладом є перемога Kalush Orchestra на Євробаченні 2022.Вибір пісень був складним, проте за основу брались народні пісні, оскільки вони символізують українську історію, сучасні пісні, бо вони описують сьогодення та колискові пісні, оскільки вони символізують майбутнє України, бо від матері в дитини формуються національні цінності та любов до Батьківщини.Тож, творці проекту планують розробити інші колекції по аналогії та розмістити їх на NFT-маркетплейсах. Це надасть нам можливість розповсюдити інформацію про українську культуру, а отримані кошти передати на потреби ЗСУ через волонтерський центр ЛНТУ.