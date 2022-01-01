«Незалежність можлива тоді, коли є люди, готові за неї боротися: дякую вам, захисники і захисниці України!» – Залужний
Сьогодні, 09:00
Верховний головнокомандувач Валерій Залужний подякував українським захисникам у День Незалежності, наголосивши, що вона має смак землі, крові, смерті і сліз.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Як можна відчути незалежність? Ті, хто за неї воюють, знають її смак. Це смак землі, що вʼїдається в шкіру. Смак крові і смерті, якою пронизане повітря. Солоний смак сліз.
Незалежність - це відповідальність, що лежить на твоїх плечах. Ти ведеш у бій і знаєш, що з нього повернуться не всі. І живі, і полеглі залишаються з тобою назавжди. На совісті. І в памʼяті", - йдеться в його дописі.
Залужний наголосив, що незалежність має голос. Це голос предків.
"Вони гинули в боях, в ГУЛАГах, пухли від голоду і кістьми вимощували дороги імперій. Це крик матерів, які ховають своїх дітей. Голос тих, хто в мирних містах і селах просить про допомогу під уламками своїх зруйнованих осель. Голос наших дітей, які не обирали час і місце народження, але яким довелося жити в часи великої війни.
Незалежність можлива тільки тоді, коли є люди, готові за неї боротися. Дякую вам, захисники і захисниці України! Маю за честь служити разом з вами. Вічна памʼять полеглим героям! Вічна слава живим! Слава Україні!"- зазначив Залужний.
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Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Як можна відчути незалежність? Ті, хто за неї воюють, знають її смак. Це смак землі, що вʼїдається в шкіру. Смак крові і смерті, якою пронизане повітря. Солоний смак сліз.
Незалежність - це відповідальність, що лежить на твоїх плечах. Ти ведеш у бій і знаєш, що з нього повернуться не всі. І живі, і полеглі залишаються з тобою назавжди. На совісті. І в памʼяті", - йдеться в його дописі.
Залужний наголосив, що незалежність має голос. Це голос предків.
"Вони гинули в боях, в ГУЛАГах, пухли від голоду і кістьми вимощували дороги імперій. Це крик матерів, які ховають своїх дітей. Голос тих, хто в мирних містах і селах просить про допомогу під уламками своїх зруйнованих осель. Голос наших дітей, які не обирали час і місце народження, але яким довелося жити в часи великої війни.
Незалежність можлива тільки тоді, коли є люди, готові за неї боротися. Дякую вам, захисники і захисниці України! Маю за честь служити разом з вами. Вічна памʼять полеглим героям! Вічна слава живим! Слава Україні!"- зазначив Залужний.
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«Незалежність можлива тоді, коли є люди, готові за неї боротися: дякую вам, захисники і захисниці України!» – Залужний
Сьогодні, 09:00
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