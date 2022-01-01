Ніч на Дніпропетровщині була суцільною повітряною тривогою: росіяни били ракетами, «градами» та «ураганами»





Про це Валентин Резніченко.



У Дніпровський район прилетіли дві ворожі ракети Х-22. Вибух спричинив пожежу. Вогнеборці полум’я приборкали. Інформація щодо загиблих та постраждалих з’ясовується.



Нікопольський район росіяни чотири рази обстріляли з важкої артилерії та «Градів».



У Марганці постраждала родина. Чоловік та дружина отримали медичну допомогу і лікуються удома. У місті два будинки зруйновані, понад 10 пошкоджені.



На Нікополь росіяни скерували 20 снарядів. Є руйнування житла. Люди не постраждали.



У Червоногригорівській громаді один будинок знищений, декілька понівечені. Люди не ушкоджені.



У Криворізькому районі російські «Урагани» обстріляли Карпівську та Широківську громади. У селі Кошове перебита лінія електропередач.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні вночі, 24 серпня, Росія накрила вогнем три райони Дніпропетровської області – Дніпровський, Нікопольський та Криворізький.Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВАУ Дніпровський район прилетіли дві ворожі ракети Х-22. Вибух спричинив пожежу. Вогнеборці полум’я приборкали. Інформація щодо загиблих та постраждалих з’ясовується.Нікопольський район росіяни чотири рази обстріляли з важкої артилерії та «Градів».У Марганці постраждала родина. Чоловік та дружина отримали медичну допомогу і лікуються удома. У місті два будинки зруйновані, понад 10 пошкоджені.На Нікополь росіяни скерували 20 снарядів. Є руйнування житла. Люди не постраждали.У Червоногригорівській громаді один будинок знищений, декілька понівечені. Люди не ушкоджені.У Криворізькому районі російські «Урагани» обстріляли Карпівську та Широківську громади. У селі Кошове перебита лінія електропередач.

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