Волинянин випадково вистрілив у свою падчерку з мисливської рушниці: жінка померла у «швидкій»

Волинянин випадково вистрілив у свою падчерку з мисливської рушниці: жінка померла у «швидкій»
Трагічний випадок трапився учора, 23 серпня, у селі Замости Володимирського району.

Про це повідомила пресслужба поліції Волині.

66-річний місцевий мешканець під час розряджання мисливської гладкоствольної рушниці випадково здійснив постріл у тулуб своїй падчерці - 29-річній володимирчанці. Жінка померла під час проведення реанімаційних заходів у кареті швидкої допомоги.

Пенсіонера затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та вже оголосили йому про підозру за ст. 119 КК України. Мова йде про вбивство через необережність. За це чоловіку загрожує від трьох до п‘яти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.


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Теги: Волинь, вбивство
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