Росія обстріляла Миколаївщину: поранені 9 людей
Сьогодні, 12:22
Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Миколаївщини. Є нові руйнування та постраждалі.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram.
Так, сьогодні близько 1:00 були обстріли Явкинського старостинського округу Баштанської громади. Є пошкоджені будинки. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Також тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Під обстріл потрапило село Висунськ. Вночі, близько 01:00 були обстріли смт Березнегувате. Внаслідок обстрілу зруйновано та виникла пожежа двох двоповерхових житлових будинків.
Вранці, 24 серпня, орієнтовно о 04:30 були обстріли міста Новий Буг Новобузької громади. Відомо, що в результаті виникла пожежа даху двоповерхового житлового будинку та ще кілька будинків зазнали пошкоджень.
За попередньою інформацією, поранення отримали дев'ятеро людей, з них двоє дітей.
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Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram.
Так, сьогодні близько 1:00 були обстріли Явкинського старостинського округу Баштанської громади. Є пошкоджені будинки. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Також тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Під обстріл потрапило село Висунськ. Вночі, близько 01:00 були обстріли смт Березнегувате. Внаслідок обстрілу зруйновано та виникла пожежа двох двоповерхових житлових будинків.
Вранці, 24 серпня, орієнтовно о 04:30 були обстріли міста Новий Буг Новобузької громади. Відомо, що в результаті виникла пожежа даху двоповерхового житлового будинку та ще кілька будинків зазнали пошкоджень.
За попередньою інформацією, поранення отримали дев'ятеро людей, з них двоє дітей.
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