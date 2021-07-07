Росія обстріляла Миколаївщину: поранені 9 людей





Про це Віталій Кім у Telegram.



Так, сьогодні близько 1:00 були обстріли Явкинського старостинського округу Баштанської громади. Є пошкоджені будинки. За попередньою інформацією, постраждалих немає.



Також тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Під обстріл потрапило село Висунськ. Вночі, близько 01:00 були обстріли смт Березнегувате. Внаслідок обстрілу зруйновано та виникла пожежа двох двоповерхових житлових будинків.



Вранці, 24 серпня, орієнтовно о 04:30 були обстріли міста Новий Буг Новобузької громади. Відомо, що в результаті виникла пожежа даху двоповерхового житлового будинку та ще кілька будинків зазнали пошкоджень.



За попередньою інформацією, поранення отримали дев'ятеро людей, з них двоє дітей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Миколаївщини. Є нові руйнування та постраждалі.Про це повідомив голова Миколаївської ОВАу Telegram.Так, сьогодні близько 1:00 були обстріли Явкинського старостинського округу Баштанської громади. Є пошкоджені будинки. За попередньою інформацією, постраждалих немає.Також тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Під обстріл потрапило село Висунськ. Вночі, близько 01:00 були обстріли смт Березнегувате. Внаслідок обстрілу зруйновано та виникла пожежа двох двоповерхових житлових будинків.Вранці, 24 серпня, орієнтовно о 04:30 були обстріли міста Новий Буг Новобузької громади. Відомо, що в результаті виникла пожежа даху двоповерхового житлового будинку та ще кілька будинків зазнали пошкоджень.За попередньою інформацією, поранення отримали дев'ятеро людей, з них двоє дітей.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію