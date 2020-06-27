Україна у День Незалежності отримає від США 3 мільярди доларів гранту

Україна у День Незалежності отримає від США 3 мільярди доларів гранту
Україна у День Незалежності (24 серпня) отримає від США 3 млрд доларів США до державного бюджету у формі безповоротного гранту.

Про це повідомив у Facebook міністр фінансів України Сергій Марченко, привітавши з Днем Незалежності.

"Сьогодні ми не тільки відзначаємо 31-у річницю Незалежності, але й маємо її відстоювати в умовах повномасштабної війни. І у мене немає сумнівів, що наша боротьба завершиться перемогою над агресором!

У цей день є позитивні новини з фінансового фронту. Сьогодні отримаємо від Сполучених Штатів 3 млрд дол США до державного бюджету у формі безповоротного гранту. Кошти надійдуть через механізм Світового Банку", - написав міністр.

Він подякував американським партнерам та команді Світового банку "за потужну підтримку України".

"Грантова допомога є вагомим подарунком для нашої країни у День Незалежності України", - додав Марченко.

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Теги: грант, США, гроші, Україна
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