У Луцьку повідомили про замінування «ПортCity». ОНОВЛЕНО





Про це



«Шановні гості і партнери маємо повідомлення про замінування ТРЦ просимо залишатись в укритті деякий час поки фахівці не перевірять ТРЦ», – йдеться в повідомленні.



ОНОВЛЕНО



Станом на 14.29 стало відомо, що фахівцями була проведена повна перевірка ТРЦ.



"Повідомлення про замінування не підтвердилось. ТРЦ продовжує роботу в штатному режимі! Дякуємо за розуміння!", - зазначили у луцькому ТРЦ «ПортCity».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Хвиля масових "замінувань" 24 серпня, на День Незалежності, прокотилась Україною. Повідомлення надходять про закладену вибухівку у місцях скупчення людей, серед яких – луцький ТРЦ «ПортCity».Про це повідомляють на фейсбук-сторінці ТРЦ.«Шановні гості і партнери маємо повідомлення про замінування ТРЦ просимо залишатись в укритті деякий час поки фахівці не перевірять ТРЦ», – йдеться в повідомленні.ОНОВЛЕНОСтаном на 14.29 стало відомо, що фахівцями була проведена повна перевірка ТРЦ."Повідомлення про замінування не підтвердилось. ТРЦ продовжує роботу в штатному режимі! Дякуємо за розуміння!", - зазначили у луцькому ТРЦ «ПортCity».

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