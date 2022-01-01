У Луцьку повідомили про замінування «ПортCity». ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 14:22
Хвиля масових "замінувань" 24 серпня, на День Незалежності, прокотилась Україною. Повідомлення надходять про закладену вибухівку у місцях скупчення людей, серед яких – луцький ТРЦ «ПортCity».
Про це повідомляють на фейсбук-сторінці ТРЦ.
«Шановні гості і партнери маємо повідомлення про замінування ТРЦ просимо залишатись в укритті деякий час поки фахівці не перевірять ТРЦ», – йдеться в повідомленні.
ОНОВЛЕНО
Станом на 14.29 стало відомо, що фахівцями була проведена повна перевірка ТРЦ.
"Повідомлення про замінування не підтвердилось. ТРЦ продовжує роботу в штатному режимі! Дякуємо за розуміння!", - зазначили у луцькому ТРЦ «ПортCity».
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Про це повідомляють на фейсбук-сторінці ТРЦ.
«Шановні гості і партнери маємо повідомлення про замінування ТРЦ просимо залишатись в укритті деякий час поки фахівці не перевірять ТРЦ», – йдеться в повідомленні.
ОНОВЛЕНО
Станом на 14.29 стало відомо, що фахівцями була проведена повна перевірка ТРЦ.
"Повідомлення про замінування не підтвердилось. ТРЦ продовжує роботу в штатному режимі! Дякуємо за розуміння!", - зазначили у луцькому ТРЦ «ПортCity».
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