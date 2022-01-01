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Угорщина не припинятиме видачу віз росіянам і проти посилення санкції щодо РФ

Угорщина не припинятиме видачу віз росіянам і проти посилення санкції щодо РФ
Угорщина не планує запроваджувати візові обмеження для росіян чи ускладнювати процедуру видачі віз, а також виступає проти запровадження енергетичних санкцій проти РФ.

Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після зустрічі з естонським колегою Урмасом Рейнсалу, пише Суспільне.

"Ми говорили про пропозицію, яка посилила б практику видачі європейських віз громадянам Росії. Тут ми солідарні з позицією канцлера Німеччини і не плануємо вводити будь-які посилення або обмеження", — написав він у Facebook.

Сійярто також зазначив, що уряд Угорщини проти посилення санкцій проти РФ.

"Уряд Естонії ініціює ще один пакет санкцій, тож я заявив, що ми навіть не хочемо обговорювати енергетичні санкції... Енергетичні санкції більше зашкодять Європі, ніж Росії, тому їх посилення буде суперечити здоровому глузду", — заявив він.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що не поділяє ідею повністю припинити видачу віз для громадян Росії, оскільки агресія РФ проти України — "це війна Путіна". У відповідь на це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба нагадав, що війну на території України веде не Путін, а тисячі російських солдатів.

У Польщі і Литві розкритикували Шольца за позицію щодо заборони видачі віз росіянам.

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Теги: Росія, Україна, війна
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