Угорщина не припинятиме видачу віз росіянам і проти посилення санкції щодо РФ





Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після зустрічі з естонським колегою Урмасом Рейнсалу, пише



"Ми говорили про пропозицію, яка посилила б практику видачі європейських віз громадянам Росії. Тут ми солідарні з позицією канцлера Німеччини і не плануємо вводити будь-які посилення або обмеження", — написав він у Facebook.



Сійярто також зазначив, що уряд Угорщини проти посилення санкцій проти РФ.



"Уряд Естонії ініціює ще один пакет санкцій, тож я заявив, що ми навіть не хочемо обговорювати енергетичні санкції... Енергетичні санкції більше зашкодять Європі, ніж Росії, тому їх посилення буде суперечити здоровому глузду", — заявив він.



Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що не поділяє ідею повністю припинити видачу віз для громадян Росії, оскільки агресія РФ проти України — "це війна Путіна". У відповідь на це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба нагадав, що війну на території України веде не Путін, а тисячі російських солдатів.



У Польщі і Литві розкритикували Шольца за позицію щодо заборони видачі віз росіянам.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Угорщина не планує запроваджувати візові обмеження для росіян чи ускладнювати процедуру видачі віз, а також виступає проти запровадження енергетичних санкцій проти РФ.Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщинипісля зустрічі з естонським колегою Урмасом Рейнсалу, пише Суспільне "Ми говорили про пропозицію, яка посилила б практику видачі європейських віз громадянам Росії. Тут ми солідарні з позицією канцлера Німеччини і не плануємо вводити будь-які посилення або обмеження", — написав він у Facebook.Сійярто також зазначив, що уряд Угорщини проти посилення санкцій проти РФ."Уряд Естонії ініціює ще один пакет санкцій, тож я заявив, що ми навіть не хочемо обговорювати енергетичні санкції... Енергетичні санкції більше зашкодять Європі, ніж Росії, тому їх посилення буде суперечити здоровому глузду", — заявив він.Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що не поділяє ідею повністю припинити видачу віз для громадян Росії, оскільки агресія РФ проти України — "це війна Путіна". У відповідь на це міністр закордонних справ Українинагадав, що війну на території України веде не Путін, а тисячі російських солдатів.У Польщі і Литві розкритикували Шольца за позицію щодо заборони видачі віз росіянам.

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