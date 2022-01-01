Загрози проведення наземної операції з боку Білорусі наразі немає, – розвідка





Про це представник Андрій Юсов розповів в інтерв’ю опозиційному білоруському виданню “Nexta”.



За словами представника воєнної розвідки України, влада України відпрацьовує різні сценарії, включаючи вторгнення з боку Білорусі.



Хоча Білорусь уже бере участь у війні, надаючи свої аеродроми для завдання повітряних ударів по українських населених пунктах, проводячи ремонт російської пошкодженої військової техніки та проводячи вербування білорусів для участі у безпосередніх бойових діях проти України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Попри те, що Білорусь уже тим чи іншим чином бере участь у війні проти України, наразі загрози наземної операції з боку білоруської держави немає.Про це представник Головного управління розвідки МО України розповів в інтерв’ю опозиційному білоруському виданню “Nexta”.За словами представника воєнної розвідки України, влада України відпрацьовує різні сценарії, включаючи вторгнення з боку Білорусі.Хоча Білорусь уже бере участь у війні, надаючи свої аеродроми для завдання повітряних ударів по українських населених пунктах, проводячи ремонт російської пошкодженої військової техніки та проводячи вербування білорусів для участі у безпосередніх бойових діях проти України.

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