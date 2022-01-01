Загрози проведення наземної операції з боку Білорусі наразі немає, – розвідка
Сьогодні, 14:39
Попри те, що Білорусь уже тим чи іншим чином бере участь у війні проти України, наразі загрози наземної операції з боку білоруської держави немає.
Про це представник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов розповів в інтерв’ю опозиційному білоруському виданню “Nexta”.
За словами представника воєнної розвідки України, влада України відпрацьовує різні сценарії, включаючи вторгнення з боку Білорусі.
Хоча Білорусь уже бере участь у війні, надаючи свої аеродроми для завдання повітряних ударів по українських населених пунктах, проводячи ремонт російської пошкодженої військової техніки та проводячи вербування білорусів для участі у безпосередніх бойових діях проти України.
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Про це представник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов розповів в інтерв’ю опозиційному білоруському виданню “Nexta”.
За словами представника воєнної розвідки України, влада України відпрацьовує різні сценарії, включаючи вторгнення з боку Білорусі.
Хоча Білорусь уже бере участь у війні, надаючи свої аеродроми для завдання повітряних ударів по українських населених пунктах, проводячи ремонт російської пошкодженої військової техніки та проводячи вербування білорусів для участі у безпосередніх бойових діях проти України.
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