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Загрози проведення наземної операції з боку Білорусі наразі немає, – розвідка

Загрози проведення наземної операції з боку Білорусі наразі немає, – розвідка
Попри те, що Білорусь уже тим чи іншим чином бере участь у війні проти України, наразі загрози наземної операції з боку білоруської держави немає.

Про це представник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов розповів в інтерв’ю опозиційному білоруському виданню “Nexta”.

За словами представника воєнної розвідки України, влада України відпрацьовує різні сценарії, включаючи вторгнення з боку Білорусі.

Хоча Білорусь уже бере участь у війні, надаючи свої аеродроми для завдання повітряних ударів по українських населених пунктах, проводячи ремонт російської пошкодженої військової техніки та проводячи вербування білорусів для участі у безпосередніх бойових діях проти України.

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Теги: Росія, Україна, війна
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