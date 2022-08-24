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«Якби ми не готувались до війни, російські танки були б уже в Варшаві», – Данілов

«Якби ми не готувались до війни, російські танки були б уже в Варшаві», – Данілов
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що нинішня влада України готувалась до війни з грудня 2019 року. Усі твердження про відсутність підготовки не відповідають дійсності.

Про це він заявив у інтервʼю Wyborcza, пише LB.ua.

Данілов додав, що якби підготовки не було, то "сьогодні російські танки були б у Варшаві, Празі, Талліні та Вільнюсі".

"Завдяки тому, що ми стримували цей натиск, завдяки тому, що ми знищували їх тут десятками і сотнями, сьогодні Європа живе трохи іншим життям", – сказав Данілов.

Секретар РНБО зауважив, що повномасштабне вторгнення росіян не було несподіванкою.

"Ми просто не очікували, що росіяни будуть атакувати одночасно з усіх боків. Напад Білорусі став для нас великим випробуванням, хоча ми вже готувалися до такого сценарія", – стверджує він.

анілов додав, що влада обрала правильний сценарій.

"Сьогодні, після пів року війни, ми бачимо, що сценарій було обрано вірно. Ми не допустили внутрішньої дестабілізації, на яку сподівався Путін. Важко уявити собі наслідки, якщо ми скажемо населенню: "Завтра вас убʼють". Так ми втратимо державу. І тоді плани Путіна здійсняться. Але ми готували суспільство. Ви бачили зростання патріотичних настроїв усередині лютого", – вважає Данілов.

Нагадаємо, американська сторона повідомляла, що інформувала президента Володимира Зеленського про майбутній великий напад Росії з осені 2021. Зеленський говорив, що, попри попередження, необхідної зброї Україні ніхто не пропонував. При цьому розвідки інших західних країн не були певні, що вторгнення точно відбудеться.

Зеленський у коментарі Washington Post говорив, що якби українцям повідомили про напад, Росія захопила б країну за три дні.

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Теги: Росія, Україна, війна
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