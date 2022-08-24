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Глава Міноборони Білорусі дзвонив Резнікову 26 лютого і пропонував капітулювати, - Washington Post

Глава Міноборони Білорусі дзвонив Резнікову 26 лютого і пропонував капітулювати, - Washington Post
У перші дні вторгнення РФ міністр оборони Білорусі Віктор Хренін телефонував міністру оборони України Олексію Резнікову і пропонував капітулювати. Також 24 лютого до Офісу президента України дзвонили з Кремля та пропонували здатися.

Про це пише Українська правда з посиланням на Washington Post.

26 лютого 2022 року Резнікову зателефонував Хренін.

Український міністр згадує, що в розмові Хренін "тремтячим голосом" сказав, що "передає послання" міністра оборони РФ Сергія Шойгу: "Якщо Україна підпише акт про капітуляцію, вторгнення припиниться".

Резніков сказав, що відповів: "Я готовий прийняти капітуляцію з російської сторони".

У матеріалі також згадується попередня розмова Хреніна з Резніковим напередодні вторгнення – 22 лютого.

Хренін, "давши слово офіцера", запевняв, що наступу РФ із території Білорусі не буде.

"І він був брехуном", - зазначив Резніков.

Крім того, 24 лютого голові офісу президента Володимира Зеленського Андрію Єрмаку дзвонив колишній куратор "Кремля" на Донбасі Дмитро Козак та вимагав здатися.

За словами Єрмака, він спочатку не міг взяти себе в руки.

"Телефон задзвонив один раз, потім ще. Він відповів. Він почув хрипкий голос Дмитра Козака, заступника глави адміністрації Кремля, який народився в Україні, але давно увійшов до найближчого оточення Путіна. Козак сказав, що українцям час здаватися. Єрмак вилаяв Козака і повісив слухавку", - розповів Єрмак.

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Теги: Росія, Україна, війна
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