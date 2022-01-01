На Волині попрощалися із 23-річним військовим, який трагічно загинув на білоруському кордоні

Ключковичем Артуром Едуардовичем, який трагічно загинув на білоруському кордоні.



Про це



Провести воїна в останню путь прийшли однокласники, друзі, сусіди, односельчани, рідні й близькі, знайомі, побратими, військові друзі, молодь, учні та вчителі Мар'янівського ліцею, селищний голова та працівники Мар'янівської селищної ради.



"Добрий, чуйний, уважний до близьких, майстер на всі руки, таким його запам'ятають всі, хто його знав. Йому завжди буде 23.

Світла пам'ять герою. Він назавжди залишиться у наших серцях. Слава Україні! Героям слава!", - зазначають у громаді.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 23 серпня Мар'янівська селищна територіальна громада Луцького району попрощалась із молодим військовослужбовцем, який трагічно загинув на білоруському кордоні.Про це повідомили у громаді.Провести воїна в останню путь прийшли однокласники, друзі, сусіди, односельчани, рідні й близькі, знайомі, побратими, військові друзі, молодь, учні та вчителі Мар'янівського ліцею, селищний голова та працівники Мар'янівської селищної ради."Добрий, чуйний, уважний до близьких, майстер на всі руки, таким його запам'ятають всі, хто його знав. Йому завжди буде 23.Світла пам'ять герою. Він назавжди залишиться у наших серцях. Слава Україні! Героям слава!", - зазначають у громаді.

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