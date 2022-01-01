За незалежну Україну віддав своє життя Герой з Волині Олександр Бусько





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"Наш Герой віддав життя за Батьківщину, за вільну незалежну Україну. В глибокій скорботі вся Камінь-Каширська громада схиляє голови перед загиблим та висловлює щирі слова співчуття рідним і близьким людям полеглого воїна. Нехай добрий, світлий, спомин про захисника України Олександра Буська назавжди залишиться у пам'яті всіх, хто знав, любив і шанував Героя. Ніколи не забудемо, ніколи не пробачимо росіянам", - йдеться в повідомленні.



У громаді наголосили, що деталі зустрічі воїна на рідній Батьківщині повідомлять згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ворожа куля обірвала молоде життя: у війні з Росією загинув житель Каменя-Каширського Бусько Олександр Юрійович, 1989 року народження.Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді."Наш Герой віддав життя за Батьківщину, за вільну незалежну Україну. В глибокій скорботі вся Камінь-Каширська громада схиляє голови перед загиблим та висловлює щирі слова співчуття рідним і близьким людям полеглого воїна. Нехай добрий, світлий, спомин про захисника України Олександра Буська назавжди залишиться у пам'яті всіх, хто знав, любив і шанував Героя. Ніколи не забудемо, ніколи не пробачимо росіянам", - йдеться в повідомленні.У громаді наголосили, що деталі зустрічі воїна на рідній Батьківщині повідомлять згодом.

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