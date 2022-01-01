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РФ поширює новий фейк про «величезні втрати ЗСУ»

РФ поширює новий фейк про «величезні втрати ЗСУ»
Росіяни в мережі почали поширювати фейковий «документ», в якому описуються нібито величезні втрати ЗСУ на фронті.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО у Telegram.

«Рашистські Telegram-канали поширили «документ», який нібито містить відомості про втрати, які за час війни з росією зазнали українські військові. Зокрема, пропагандист зазначає про «загальні втрати – 131 014 осіб», - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що цей «документ» є фейковим, оскільки у ньому:

- містяться помилки, які не притаманні українському діловому мовленню;

- міститься багато росіянізмів: «інформація Про загиблих», «отримані поранення», «числяться (щодо Збройних сил)»;

- згідно з правилами офіційного документообігу (ДСТУ 4163:2020), штрих-код проставляють у центрі нижнього поля першої сторінки документа.

У Центрі закликають перевіряти підозрілі «документи» та пам'ятати, що поширення таких фейків лише допомагає ворогові.

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Теги: фейк, Росія, втрати ЗСУ, РНБО
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