У Луцьку відбудеться концерт Kozak System: збиратимуть кошти на ЗСУ





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Патріотичний концерт пройде на площі Героїв Майдану вже завтра. Початок – о 19 годині.



Під час концерту збиратимуть кошти для ЗСУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку завтра, 25 серпня, відбудеться благодійний вуличний концерт популярного українського гурту Kozak System.Про це повідомляють в Управлінні соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Луцької міської ради.Патріотичний концерт пройде на площі Героїв Майдану вже завтра. Початок – о 19 годині.Під час концерту збиратимуть кошти для ЗСУ.

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