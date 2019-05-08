У Луцьку відбудеться концерт Kozak System: збиратимуть кошти на ЗСУ

У Луцьку відбудеться концерт Kozak System: збиратимуть кошти на ЗСУ
У Луцьку завтра, 25 серпня, відбудеться благодійний вуличний концерт популярного українського гурту Kozak System.

Про це повідомляють в Управлінні соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Луцької міської ради.

Патріотичний концерт пройде на площі Героїв Майдану вже завтра. Початок – о 19 годині.

Під час концерту збиратимуть кошти для ЗСУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Kozak System, ЗСУ, концерт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Після нашої перемоги РФ розвалиться на окремі утворення, – Резніков
Сьогодні, 17:15
До Києва у День Незалежності приїхав Борис Джонсон
Сьогодні, 17:06
У Луцьку відбудеться концерт Kozak System: збиратимуть кошти на ЗСУ
Сьогодні, 16:50
За незалежну Україну віддав своє життя Герой з Волині Олександр Бусько
Сьогодні, 16:36
РФ поширює новий фейк про «величезні втрати ЗСУ»
Сьогодні, 16:20
Схожі новини
На Волині артисти ЗСУ дали концерт разом з фіналісткою «Голос. Діти-3». ФОТО На Волині артисти ЗСУ дали концерт разом з фіналісткою «Голос. Діти-3». ФОТО
08 травень, 2019, 04:41
У «Промені» виступлять «Kozak System»* У «Промені» виступлять «Kozak System»*
13 жовтень, 2018, 13:13
Kozak System виступить у «Промені»* Kozak System виступить у «Промені»*
16 вересень, 2018, 12:43
Лучан запрошують на благодійний концерт ансамблю пісні та танцю Збройних сил України Лучан запрошують на благодійний концерт ансамблю пісні та танцю Збройних сил України
03 липень, 2015, 09:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Волиньгаз» передав автомобіль військовим на День Незалежності України
Сьогодні, 17:35
 0
ЗСУ ліквідували 11 окупантів під час шикування. ВІДЕО
Сьогодні, 17:29
 0
Після нашої перемоги РФ розвалиться на окремі утворення, – Резніков
Сьогодні, 17:15
 0
До Києва у День Незалежності приїхав Борис Джонсон
Сьогодні, 17:06
 0
У Луцьку відбудеться концерт Kozak System: збиратимуть кошти на ЗСУ
Сьогодні, 16:50
 0
Медіа
відео
1/8