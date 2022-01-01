До Києва у День Незалежності приїхав Борис Джонсон
Сьогодні, 17:06
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон втретє з початку повномасштабного вторгнення Росії приїхав до Києва.
Про це повідомив Володимир Зеленський.
«Радий вітати в День Незалежності великого друга України Бориса Джонсона. Борисе, дякую за безкомпромісну підтримку нашої країни з перших днів повномасштабної російської агресії, за стійке відстоювання інтересів України на міжнародній арені! Нашій державі пощастило мати такого друга!» — зазначив Зеленський.
Уперше Джонсон був у Києві у квітні з так само неоголошеним візитом.
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Про це повідомив Володимир Зеленський.
«Радий вітати в День Незалежності великого друга України Бориса Джонсона. Борисе, дякую за безкомпромісну підтримку нашої країни з перших днів повномасштабної російської агресії, за стійке відстоювання інтересів України на міжнародній арені! Нашій державі пощастило мати такого друга!» — зазначив Зеленський.
Уперше Джонсон був у Києві у квітні з так само неоголошеним візитом.
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