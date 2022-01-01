До Києва у День Незалежності приїхав Борис Джонсон

Борис Джонсон втретє з початку повномасштабного вторгнення Росії приїхав до Києва.



Про це Володимир Зеленський.



«Радий вітати в День Незалежності великого друга України Бориса Джонсона. Борисе, дякую за безкомпромісну підтримку нашої країни з перших днів повномасштабної російської агресії, за стійке відстоювання інтересів України на міжнародній арені! Нашій державі пощастило мати такого друга!» — зазначив Зеленський.



Уперше Джонсон був у Києві у квітні з так само неоголошеним візитом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прем'єр-міністр Великої Британіївтретє з початку повномасштабного вторгнення Росії приїхав до Києва.Про це повідомив «Радий вітати в День Незалежності великого друга України Бориса Джонсона. Борисе, дякую за безкомпромісну підтримку нашої країни з перших днів повномасштабної російської агресії, за стійке відстоювання інтересів України на міжнародній арені! Нашій державі пощастило мати такого друга!» — зазначив Зеленський.Уперше Джонсон був у Києві у квітні з так само неоголошеним візитом.

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