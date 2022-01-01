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До Києва у День Незалежності приїхав Борис Джонсон

До Києва у День Незалежності приїхав Борис Джонсон
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон втретє з початку повномасштабного вторгнення Росії приїхав до Києва.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

«Радий вітати в День Незалежності великого друга України Бориса Джонсона. Борисе, дякую за безкомпромісну підтримку нашої країни з перших днів повномасштабної російської агресії, за стійке відстоювання інтересів України на міжнародній арені! Нашій державі пощастило мати такого друга!» — зазначив Зеленський.

Уперше Джонсон був у Києві у квітні з так само неоголошеним візитом.

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Теги: Росія, Україна, війна
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