ЗСУ ліквідували 11 окупантів під час шикування. ВІДЕО

ЗСУ ліквідували 11 окупантів під час шикування. ВІДЕО
Українські захисники продовжують відстежувати та знищувати окупантів. 24-го серпня одним пострілом вони «закобзонили» 11 окупантів, які вистроїлися на шикування.

Момент пострілу потрапив на відео, яке оприлюднила «Третя Сила».

«Ми знаємо, де наш ворог. Ми знаємо, що він робить і що планує. Ми знищуватимемо його точково й без жалю, де б він не був», – повідомили захисники України.

В результаті влучного пострілу ЗСУ «вантажем-200» стали 10 сержантів та один офіцер російської армії.




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Теги: ЗСУ, вбили окупантів
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