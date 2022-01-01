ЗСУ ліквідували 11 окупантів під час шикування. ВІДЕО





Момент пострілу потрапив на відео, яке оприлюднила



«Ми знаємо, де наш ворог. Ми знаємо, що він робить і що планує. Ми знищуватимемо його точково й без жалю, де б він не був», – повідомили захисники України.



В результаті влучного пострілу ЗСУ «вантажем-200» стали 10 сержантів та один офіцер російської армії.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські захисники продовжують відстежувати та знищувати окупантів. 24-го серпня одним пострілом вони «закобзонили» 11 окупантів, які вистроїлися на шикування.Момент пострілу потрапив на відео, яке оприлюднила «Третя Сила». «Ми знаємо, де наш ворог. Ми знаємо, що він робить і що планує. Ми знищуватимемо його точково й без жалю, де б він не був», – повідомили захисники України.В результаті влучного пострілу ЗСУ «вантажем-200» стали 10 сержантів та один офіцер російської армії.

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