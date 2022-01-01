ЗСУ ліквідували 11 окупантів під час шикування. ВІДЕО
Сьогодні, 17:29
Українські захисники продовжують відстежувати та знищувати окупантів. 24-го серпня одним пострілом вони «закобзонили» 11 окупантів, які вистроїлися на шикування.
Момент пострілу потрапив на відео, яке оприлюднила «Третя Сила».
«Ми знаємо, де наш ворог. Ми знаємо, що він робить і що планує. Ми знищуватимемо його точково й без жалю, де б він не був», – повідомили захисники України.
В результаті влучного пострілу ЗСУ «вантажем-200» стали 10 сержантів та один офіцер російської армії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Момент пострілу потрапив на відео, яке оприлюднила «Третя Сила».
«Ми знаємо, де наш ворог. Ми знаємо, що він робить і що планує. Ми знищуватимемо його точково й без жалю, де б він не був», – повідомили захисники України.
В результаті влучного пострілу ЗСУ «вантажем-200» стали 10 сержантів та один офіцер російської армії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Ой ж як гарно
Вибір редактора
Останні новини
ЗСУ ліквідували 11 окупантів під час шикування. ВІДЕО
Сьогодні, 17:29
До Києва у День Незалежності приїхав Борис Джонсон
Сьогодні, 17:06
Медіа