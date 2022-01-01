«Волиньгаз» передав автомобіль військовим на День Незалежності України

Це вже четвертий транспортний засіб для Збройних сил України, який компанія «Волиньгаз» передає з початку війни.Про це повідомили в управлінні зовнішніх комунікацій АТ «Волиньгаз».Повноприводний автомобіль марки Volkswagen Transporter T5 поїде виконувати бойові завдання разом із українськими військовими. Поповнить автопарк батальйону оперативного реагування «ЛУЦЬК».«Цей мікроавтобус пасажирський і багатовмісний. Ми сподіваємось, що він обов’язково стане в нагоді нашим захисникам, - додав голова правління АТ «Волиньгаз». – Наша газорозподільна компанія продовжує тримати енергетичний фронт та підтримувати ЗСУ. Надсилаємо гуманітарну допомогу в інші області, підтримуємо працівників, які нині боронять країну на фронті та допомагаємо армії.Також профспілка «Волиньгаз» придбала та передала для бійців батальйону «Луцьк» вісім спальних мішків і дизельний генератор потужністю 5,8 кВт.До Дня Незалежності газорозподільні компанії, що працюють під брендом Регіональної газової компанії (РГК), передали військовим 17 автомобілів. На підтримку ЗСУ вже спрямовано понад 125 млн грн. Загалом передано 205 автівок.Із початку вторгнення російських окупантів на територію України з газорозподільних компаній, що працюють під брендом РГК, було мобілізовано близько 1 500 працівників, з компанії «Волиньгаз» - 35 чоловіків. Тому газовики опікуються понад 30-ма частинами, в яких несуть службу колеги і постійно передають продукти, медикаменти, засоби гігієни, тепловізови, спальники, бронежилети.