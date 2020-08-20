У музеї презентували виставку, де показали уламки ракети та фрагменти літака зі знищеного луцького аеродрому
Сьогодні, 18:27
У Волинському краєзнавчому музеї презентували виставку «Шлях до Незалежності», яка відтворює страшні реалії сьогодення.
Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
Тут можна побачити уламки ворожих ракет, які знищили луцький аеродром, костюм пожежника, який гасив полум’я на місцевій нафтобазі, а також дізнатися, чи зачепила декомунізація краєзнавчий музей і чи можна донині там побачити радянські символи другої світової війни.
«Виставка присвячена російсько-українській війні, яка повномасштабно розгорнулася з 24 лютого 2022 року. Є уламки боєприпасів, військової техніки з Гостомеля, Бучі, Бородянки», – розповіла старша наукова співробітниця Волинського краєзнавчого музею Марія Філонюк.
Там є і однострій українських воїнів, і вбрання військових капеланів, і чимало підписаних прапорів, і зброя.
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Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
Тут можна побачити уламки ворожих ракет, які знищили луцький аеродром, костюм пожежника, який гасив полум’я на місцевій нафтобазі, а також дізнатися, чи зачепила декомунізація краєзнавчий музей і чи можна донині там побачити радянські символи другої світової війни.
«Виставка присвячена російсько-українській війні, яка повномасштабно розгорнулася з 24 лютого 2022 року. Є уламки боєприпасів, військової техніки з Гостомеля, Бучі, Бородянки», – розповіла старша наукова співробітниця Волинського краєзнавчого музею Марія Філонюк.
Там є і однострій українських воїнів, і вбрання військових капеланів, і чимало підписаних прапорів, і зброя.
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Сьогодні, 18:27
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