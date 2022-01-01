Росія обстріляла Миколаївщину: виникла пожежа

Росія обстріляла Миколаївщину: виникла пожежа
Через обстріли у середу, 24 серпня, виникла пожежа біля Миколаєва. Вона трапилась за межами міста.

Про це повідомляє мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Після обстрілів близько 17:30 виникла пожежа за межами міста. Наразі там працюють рятувальники, тому всі подробиці потім", - розповів він.

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