Росія обстріляла Миколаївщину: виникла пожежа
Сьогодні, 19:12
Через обстріли у середу, 24 серпня, виникла пожежа біля Миколаєва. Вона трапилась за межами міста.
Про це повідомляє мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.
"Після обстрілів близько 17:30 виникла пожежа за межами міста. Наразі там працюють рятувальники, тому всі подробиці потім", - розповів він.
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Про це повідомляє мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.
"Після обстрілів близько 17:30 виникла пожежа за межами міста. Наразі там працюють рятувальники, тому всі подробиці потім", - розповів він.
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