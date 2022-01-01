Ракетні удари та повітряні тривоги: яка ситуація на усіх напрямках





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На Харківському напрямку ворог обстріляв райони Харкова, Світличне, Слатине, Руські Тишки та ще двадцять населених пунктів зі ствольної та ракетної артилерії. Використовували авіацію для ударів поблизу Верхнього Салтів, Пришиба, Рубіжного та Одноробівки.



На Слов'янському напрямку ворог уражав райони Слов'янська, Долина, Бражківка, Богородичне, Краснопілля, Костянтинівка, Дібрівне. Зробив невдалу спробу нападу в напрямку Нової Дмитрівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли поблизу Сіверська, Григорівки, Спірне, Івано-Дар'ївки, Верхньокам'янського.



У напрямку Бахмута під удар ворожого ствольної та ракетної артилерії потрапили райони Костянтинівка, Бахмутська, Соледар, Весела Долина, Бахмутське, Майорськ, Шуми, Зайцеве, Васюківка, Кодема, Білогорівка та Яковлівка. Ворог авіаударами намагався знищити важливі об'єкти в районах міст Соледар та Бахмут.

Окупанти намагалися покращити тактичне положення в напрямку населених пунктів Соледар, Бахмутське та Кодема. Вони були відбиті та відступили.



На Авдіївському напрямку ворог застосував ствольну артилерію та множинні ракетні системи для обстрілів околиць Авдіївки, Александропіль, Опитне, Водяне, Новобахмутівки, Краснохорівки та Невельське. Від ворожих авіаударів зазнали ударів по районах населених пунктів Мар'їнка, Олександропіль та Водяне.



Наступальними та штурмовими діями окупанти знову намагалися встановити контроль над населеними пунктами Піски та Невельське. Успіху не мали, традиційно зазнали втрат і пішли.



На Новопавлівському напрямку зафіксовано удари ворожих авіацій поблизу Володимирівки, Павлівки та Новомайорського.



Сили оборони України відбили наступ ворога у напрямку населених пунктів Побєда, Новомихайлівка, Павлівка, Велика Новосілка.

На Запорізькому напрямку ворог обстріляв райони Новополе, Малі Щербаки, Оріхів та ще п'ятнадцять населених пунктів зі ствольної та ракетної артилерії. Збили ворожі літаки біля Новосілки, Полтавки, Новополя та Дорожнянки.



Морське угруповання ворога у водах Чорного та Азовського морів продовжує виконувати завдання щодо блокування цивільного судноплавства у північно-західній частині Чорного моря та пошкодження військових об'єктів та елементів інфраструктури в гли риторія України.



На Південнобухському напрямку ворог з метою стримування наших військ обстрілював територію уздовж лінії зіткнення з наявних засобів вогнепального пошкодження. Використовували авіацію для нанесення ударів по ділянках населених пунктів Трудолюбівка, Андріївка, Потьомкине, Олександрівка, Лозове, Велике Артакове та Біла Криниця.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Тривають повітряні та ракетні удари по військовим та цивільним цілям в Україні. Сьогодні день особливо багатий на повітряні тривоги. На Волинському, Полісському та Сіверському напрямках ситуація залишається незмінною. На Сіверському напрямку ворог обстріляв із ствольної артилерії населені пункти Товстодубове, Шевченкове та Запсілля Сумської області.Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.На Харківському напрямку ворог обстріляв райони Харкова, Світличне, Слатине, Руські Тишки та ще двадцять населених пунктів зі ствольної та ракетної артилерії. Використовували авіацію для ударів поблизу Верхнього Салтів, Пришиба, Рубіжного та Одноробівки.На Слов'янському напрямку ворог уражав райони Слов'янська, Долина, Бражківка, Богородичне, Краснопілля, Костянтинівка, Дібрівне. Зробив невдалу спробу нападу в напрямку Нової Дмитрівки.На Краматорському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли поблизу Сіверська, Григорівки, Спірне, Івано-Дар'ївки, Верхньокам'янського.У напрямку Бахмута під удар ворожого ствольної та ракетної артилерії потрапили райони Костянтинівка, Бахмутська, Соледар, Весела Долина, Бахмутське, Майорськ, Шуми, Зайцеве, Васюківка, Кодема, Білогорівка та Яковлівка. Ворог авіаударами намагався знищити важливі об'єкти в районах міст Соледар та Бахмут.Окупанти намагалися покращити тактичне положення в напрямку населених пунктів Соледар, Бахмутське та Кодема. Вони були відбиті та відступили.На Авдіївському напрямку ворог застосував ствольну артилерію та множинні ракетні системи для обстрілів околиць Авдіївки, Александропіль, Опитне, Водяне, Новобахмутівки, Краснохорівки та Невельське. Від ворожих авіаударів зазнали ударів по районах населених пунктів Мар'їнка, Олександропіль та Водяне.Наступальними та штурмовими діями окупанти знову намагалися встановити контроль над населеними пунктами Піски та Невельське. Успіху не мали, традиційно зазнали втрат і пішли.На Новопавлівському напрямку зафіксовано удари ворожих авіацій поблизу Володимирівки, Павлівки та Новомайорського.Сили оборони України відбили наступ ворога у напрямку населених пунктів Побєда, Новомихайлівка, Павлівка, Велика Новосілка.На Запорізькому напрямку ворог обстріляв райони Новополе, Малі Щербаки, Оріхів та ще п'ятнадцять населених пунктів зі ствольної та ракетної артилерії. Збили ворожі літаки біля Новосілки, Полтавки, Новополя та Дорожнянки.Морське угруповання ворога у водах Чорного та Азовського морів продовжує виконувати завдання щодо блокування цивільного судноплавства у північно-західній частині Чорного моря та пошкодження військових об'єктів та елементів інфраструктури в гли риторія України.На Південнобухському напрямку ворог з метою стримування наших військ обстрілював територію уздовж лінії зіткнення з наявних засобів вогнепального пошкодження. Використовували авіацію для нанесення ударів по ділянках населених пунктів Трудолюбівка, Андріївка, Потьомкине, Олександрівка, Лозове, Велике Артакове та Біла Криниця.

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