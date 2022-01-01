Волинь стала справжнім гуманітарним штабом для вcієї України, – Валерій Стернійчук





Про це Валерій Стернійчук.



Питанням укріплення державного кордону займалися районні адміністрації. На Камінь-Каширщині її очолює представниця партії «Слуга Народу», голова фракції у районній раді Ольга Ващук. Разом з Камінь-Каширським міським головою від «Слуги Народу» Вікторем Пасем вони це питання постійно тримали на контролі. Укріплювалися і продовжують це робити зараз.



"Спільно працювали також над тим, щоб забезпечити хлопців усіма необхідними засобами для захисту – касками, бронежилетами, тактичними окулярами, одягом та іншим", - сказав Стернійчук.



Другий виклик – це переселенці, які змушені були залишити свої домівки та тимчасово переїхати на Волинь.



"Шукали житло всією командою – і волонтери, і депутати допомагали з розміщенням. Небайдужі люди спільно з органами місцевого самоврядування безкоштовно надали свої домівки, а також допомогли з облаштуванням внутрішньо переміщеним особам. З початку повномасштабного вторгнення Волинь прийняла близько 72 тисяч переселенців", - сказав він.



І третій – це гуманітарна допомога. За його словами, вдалося домовитися з іноземними партнерами про передачу вантажів, робили все можливе, щоб вони якомога швидше перетинали кордон, швидко сортували і відправляли потягами, вантажівками, депутати возили власними автомобілями у регіони, які найбільше цього потребували.



"Наша Зе!Молодіжка Волині організувала у центральному офісі «Слуги Народу» у Луцьку волонтерський штаб, куди місцеві приносили допомогу, а переселенці приходили і брали усе, що їм необхідно. Моя рідна Волинь стала справжнім гуманітарним штабом для всієї України", - поділився депутат.



З початку війни партія організувала передачу гуманітарної допомоги в міста та села, де велися запеклі бої з рашистами. Це Харків, Миколаїв, Буча, Ірпінь, Запоріжжя, Чернігів, Покровськ, Суми. Загалом понад 700 тонн продуктів харчування, засобів гігієни, одягу. І продовжуємо це робити. Відправили понад 50 автомобілів на потреби ЗСУ на Схід та Південь.



"Постійно виконуємо запити хлопців та передаємо на «нульову» турнікети, футболки, кікімори, кепки, наколінники, рукавички, аптечки, компаси, ліхтарі, саперну ізоленту, спреї від комарів та засоби для ніг, цигарки, енергетичні напої, павербанки. Що стосується сімей захисників, то розпочали з Ратнівщини й регулярно забезпечуємо їх продуктовими наборами та засобами гігієни. Зараз працюємо над будівництвом помешкань для внутрішньо переміщених осіб. Вже домовилися і організували доставку перших будівельних матеріалів", - каже очільник політсили.



У Миколаїв відправили понад 100 тонн гуманітарної допомоги: продукти харчування, засоби гігієни, одяг, медикаменти, реанімобіль до Миколаївської обласної дитячої лікарні. Допомагали Харкову, возили на Київщину, Запоріжжя, Донеччину, Луганщину. Часто збирали цю допомогу з різних районів Волині, звозили у Луцьк і відправляли далі.



Також Валерій Стернійчук розповів, що є налагоджена співпраця з польськими фондами в Любліні, Хелмі, а також шведським та німецьким фондами. І нещодавно підписали ще меморандум з Фундацією Польсько-Українського центру у Варшаві.



"Зе!Молодіжці Волині" проводять вишколи, тренінги з безпеки, заходи для дітей, молоді та переселенців.



"Розуміємо, що війна – це велике горе для всієї країни. Ніхто не може залишатися осторонь. Тому продовжуємо працювати на гуманітарному фронті. Є у нас депутати та депутатки, які мають медичну освіту і працювали до повномасштабного вторгнення за професією. Зараз активно допомагають у цьому напрямку. Є представники від нашої політичної сили, які записалися до територіальної оборони і теж тримають варту безпеки. Є ті, хто служить в ЗСУ. Усі молодці, кожен – на своєму фронті", - поділився депутат.



Наостанок він привітав співвітчизників із Днем Незалежності і нагадав, що її незалежність залежить від кожного з нас.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Цьогоріч День Незалежності України – особливий. Він співпадає з півріччям героїчної боротьби українського народу з повномасштабною агресією Росії. Волинь стикнулася з кількома викликами, адже це - прикордонна область.Про це розповів голова Волинської обласної організації політичної партії «Слуга Народу»Питанням укріплення державного кордону займалися районні адміністрації. На Камінь-Каширщині її очолює представниця партії «Слуга Народу», голова фракції у районній радіРазом з Камінь-Каширським міським головою від «Слуги Народу»вони це питання постійно тримали на контролі. Укріплювалися і продовжують це робити зараз."Спільно працювали також над тим, щоб забезпечити хлопців усіма необхідними засобами для захисту – касками, бронежилетами, тактичними окулярами, одягом та іншим", - сказав Стернійчук.Другий виклик – це переселенці, які змушені були залишити свої домівки та тимчасово переїхати на Волинь."Шукали житло всією командою – і волонтери, і депутати допомагали з розміщенням. Небайдужі люди спільно з органами місцевого самоврядування безкоштовно надали свої домівки, а також допомогли з облаштуванням внутрішньо переміщеним особам. З початку повномасштабного вторгнення Волинь прийняла близько 72 тисяч переселенців", - сказав він.І третій – це гуманітарна допомога. За його словами, вдалося домовитися з іноземними партнерами про передачу вантажів, робили все можливе, щоб вони якомога швидше перетинали кордон, швидко сортували і відправляли потягами, вантажівками, депутати возили власними автомобілями у регіони, які найбільше цього потребували."Наша Зе!Молодіжка Волині організувала у центральному офісі «Слуги Народу» у Луцьку волонтерський штаб, куди місцеві приносили допомогу, а переселенці приходили і брали усе, що їм необхідно. Моя рідна Волинь стала справжнім гуманітарним штабом для всієї України", - поділився депутат.З початку війни партія організувала передачу гуманітарної допомоги в міста та села, де велися запеклі бої з рашистами. Це Харків, Миколаїв, Буча, Ірпінь, Запоріжжя, Чернігів, Покровськ, Суми. Загалом понад 700 тонн продуктів харчування, засобів гігієни, одягу. І продовжуємо це робити. Відправили понад 50 автомобілів на потреби ЗСУ на Схід та Південь."Постійно виконуємо запити хлопців та передаємо на «нульову» турнікети, футболки, кікімори, кепки, наколінники, рукавички, аптечки, компаси, ліхтарі, саперну ізоленту, спреї від комарів та засоби для ніг, цигарки, енергетичні напої, павербанки. Що стосується сімей захисників, то розпочали з Ратнівщини й регулярно забезпечуємо їх продуктовими наборами та засобами гігієни. Зараз працюємо над будівництвом помешкань для внутрішньо переміщених осіб. Вже домовилися і організували доставку перших будівельних матеріалів", - каже очільник політсили.У Миколаїв відправили понад 100 тонн гуманітарної допомоги: продукти харчування, засоби гігієни, одяг, медикаменти, реанімобіль до Миколаївської обласної дитячої лікарні. Допомагали Харкову, возили на Київщину, Запоріжжя, Донеччину, Луганщину. Часто збирали цю допомогу з різних районів Волині, звозили у Луцьк і відправляли далі.Також Валерій Стернійчук розповів, що є налагоджена співпраця з польськими фондами в Любліні, Хелмі, а також шведським та німецьким фондами. І нещодавно підписали ще меморандум з Фундацією Польсько-Українського центру у Варшаві."Зе!Молодіжці Волині" проводять вишколи, тренінги з безпеки, заходи для дітей, молоді та переселенців."Розуміємо, що війна – це велике горе для всієї країни. Ніхто не може залишатися осторонь. Тому продовжуємо працювати на гуманітарному фронті. Є у нас депутати та депутатки, які мають медичну освіту і працювали до повномасштабного вторгнення за професією. Зараз активно допомагають у цьому напрямку. Є представники від нашої політичної сили, які записалися до територіальної оборони і теж тримають варту безпеки. Є ті, хто служить в ЗСУ. Усі молодці, кожен – на своєму фронті", - поділився депутат.Наостанок він привітав співвітчизників із Днем Незалежності і нагадав, що її незалежність залежить від кожного з нас.

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