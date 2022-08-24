Окупанти обстріляли ракетами Хмельниччину





Про це пише



Близько 17:20 на Хмельниччині пролунали потужні вибухи. Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій підтвердив "прильоти" ракет у області.



"Маємо прильоти ворожих ракет в Хмельницькій області. Деталі згодом. Залишайтеся в укриттях", - написав він.



За попередньою інформацією, о 17:13 з Мозирського району Гомельської області Білорусі запустили 4 ракети. Звуки запуску ракет також чули в Октябрьскому та Туровському районах. О 17:18 у місті Ліда зафіксували проліт двох винищувачів у напрямку півдня. Попередньо також відомо про пуски з двох російських бомбардувальників, як повідомляє "Беларускі Гаюн".



О 17:49 з Барановичів (Брестська область) вилетів винищувач, також повідомляють про проліт у північному напрямку двох винищувачів у селищі Ружани о 17:49.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ворог ввечері 24 серпня завдав ракетного удару по території Хмельниччини.Про це пише УП Близько 17:20 на Хмельниччині пролунали потужні вибухи. Голова Хмельницької ОВАпідтвердив "прильоти" ракет у області."Маємо прильоти ворожих ракет в Хмельницькій області. Деталі згодом. Залишайтеся в укриттях", - написав він.За попередньою інформацією, о 17:13 з Мозирського району Гомельської області Білорусі запустили 4 ракети. Звуки запуску ракет також чули в Октябрьскому та Туровському районах. О 17:18 у місті Ліда зафіксували проліт двох винищувачів у напрямку півдня. Попередньо також відомо про пуски з двох російських бомбардувальників, як повідомляє "Беларускі Гаюн".О 17:49 з Барановичів (Брестська область) вилетів винищувач, також повідомляють про проліт у північному напрямку двох винищувачів у селищі Ружани о 17:49.

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