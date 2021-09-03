До Дня Незалежності волинський «Фаберже» виготовив унікальне панно

Анатолій Бойко з міста Володимира презентував нову роботу з яєчних шкаралуп, яка поповнила колекцію доробків на військову тематику.



Як розповів



"На панно металом викладена карта України, покрита позолотою, та є ангелочки як обереги і напис "Україна була, є і буде". Ще два написи є по краях, які читаються лише при певному куті погляду: "Дух і тіло ми положим за нашу свободу" та "Згинуть наші вороги, всі разом на всі віки", – каже майстер.



У роботі, каже Анатолій Бойко, закладений філософський та християнський зміст, зокрема тернистий шлях України, каже майстер, зобразив викладеним по колу орнаментом – вітейкою.



"Є зображені чотири земних стихії і рунічні символи – руна мати-берегиня, руна свободи, руна предків та руна перемоги, які читаються хрестом як у церкві. Цю роботу я давно почав, всі компоненти були давно готові, лишилося скомбінувати та закріпити на підставці", – говорить володимирчанин.



Зі слів майстра, робота, котру змайстрував до Дня Незалежності, є найбільшою за розмірами у колекції: має висоту 30 сантиметрів та ширину 40 сантиметрів. Панно, додав Анатолій Бойко, поповнить колекцію на військову тематику, яку створює не для продажу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До Дня Незалежності України заслужений майстер народної творчості Україниз міста Володимира презентував нову роботу з яєчних шкаралуп, яка поповнила колекцію доробків на військову тематику.Як розповів Суспільному митець, основа композиції – це залите ювелірною смолою панно, основа якого зроблена з бурштину, а також закріплені різьблені металом яєчні шкаралупи."На панно металом викладена карта України, покрита позолотою, та є ангелочки як обереги і напис "Україна була, є і буде". Ще два написи є по краях, які читаються лише при певному куті погляду: "Дух і тіло ми положим за нашу свободу" та "Згинуть наші вороги, всі разом на всі віки", – каже майстер.У роботі, каже Анатолій Бойко, закладений філософський та християнський зміст, зокрема тернистий шлях України, каже майстер, зобразив викладеним по колу орнаментом – вітейкою."Є зображені чотири земних стихії і рунічні символи – руна мати-берегиня, руна свободи, руна предків та руна перемоги, які читаються хрестом як у церкві. Цю роботу я давно почав, всі компоненти були давно готові, лишилося скомбінувати та закріпити на підставці", – говорить володимирчанин.Зі слів майстра, робота, котру змайстрував до Дня Незалежності, є найбільшою за розмірами у колекції: має висоту 30 сантиметрів та ширину 40 сантиметрів. Панно, додав Анатолій Бойко, поповнить колекцію на військову тематику, яку створює не для продажу.

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