До Дня Незалежності волинський «Фаберже» виготовив унікальне панно

До Дня Незалежності волинський «Фаберже» виготовив унікальне панно
До Дня Незалежності України заслужений майстер народної творчості України Анатолій Бойко з міста Володимира презентував нову роботу з яєчних шкаралуп, яка поповнила колекцію доробків на військову тематику.

Як розповів Суспільному митець, основа композиції – це залите ювелірною смолою панно, основа якого зроблена з бурштину, а також закріплені різьблені металом яєчні шкаралупи.

"На панно металом викладена карта України, покрита позолотою, та є ангелочки як обереги і напис "Україна була, є і буде". Ще два написи є по краях, які читаються лише при певному куті погляду: "Дух і тіло ми положим за нашу свободу" та "Згинуть наші вороги, всі разом на всі віки", – каже майстер.

У роботі, каже Анатолій Бойко, закладений філософський та християнський зміст, зокрема тернистий шлях України, каже майстер, зобразив викладеним по колу орнаментом – вітейкою.

"Є зображені чотири земних стихії і рунічні символи – руна мати-берегиня, руна свободи, руна предків та руна перемоги, які читаються хрестом як у церкві. Цю роботу я давно почав, всі компоненти були давно готові, лишилося скомбінувати та закріпити на підставці", – говорить володимирчанин.

Зі слів майстра, робота, котру змайстрував до Дня Незалежності, є найбільшою за розмірами у колекції: має висоту 30 сантиметрів та ширину 40 сантиметрів. Панно, додав Анатолій Бойко, поповнить колекцію на військову тематику, яку створює не для продажу.

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Теги: Фаберже, День Незалежності, Волинь
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