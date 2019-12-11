У Луцьку – ДТП за участю мотоцикліста. ФОТО





Про це сайту новин Волині



На місці працювали поліцейські та медики.



Інформації про постраждалих наразі немає. Деталі - згодом.























Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 24 серпня, у Луцьку, на проспекті Соборності, трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю легковика та мотоцикла.Про це сайту новин Волині «Конкурент» повідомили очевидці.На місці працювали поліцейські та медики.Інформації про постраждалих наразі немає. Деталі - згодом.

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