Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 25 серпня
Сьогодні, 20:01
Зустрічаючи нас безхмарним ранком 25 серпня, погода зміниться вже у середині дня й небо у Луцьку вкриється хмарами, які протримаються до вечора. Без опадів.
Про це повідомляє Sinoptik.
Повітря зранку не перевищуватиме показника 22°С, вдень коливатиметься між позначками 27 - 30°С, а ввечері термометри волинян показуватимуть 30-24°С.
Синоптики Волинського обласного центр з гідрометеорології прогнозують мінливу хмарність, без опадів.
Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 26-31°.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Повітря зранку не перевищуватиме показника 22°С, вдень коливатиметься між позначками 27 - 30°С, а ввечері термометри волинян показуватимуть 30-24°С.
Синоптики Волинського обласного центр з гідрометеорології прогнозують мінливу хмарність, без опадів.
Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 26-31°.
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