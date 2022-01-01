Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 25 серпня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 25 серпня
Зустрічаючи нас безхмарним ранком 25 серпня, погода зміниться вже у середині дня й небо у Луцьку вкриється хмарами, які протримаються до вечора. Без опадів.

Про це повідомляє Sinoptik.

Повітря зранку не перевищуватиме показника 22°С, вдень коливатиметься між позначками 27 - 30°С, а ввечері термометри волинян показуватимуть 30-24°С.

Синоптики Волинського обласного центр з гідрометеорології прогнозують мінливу хмарність, без опадів.

Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 26-31°.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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