Після нашої перемоги РФ розвалиться на окремі утворення, – Резніков
Сьогодні, 17:15
Україна переможе у війні з російськими окупантами, після чого РФ почне розпадатися на окремі державні утворення.
Так вважає міністр оборони України Олексій Резніков. Свою заяву він зробив в ефірі національного телемарафону, повідомляє LB.ua.
"Я бажаю нам усім вірити у перемогу України, бажаю вам і собі вірити в те, що добро точно переможе зло, оскільки ми з вами перебуваємо на світлій стороні сили. А вона точно має перевагу над темрявою. Ми з вами здолаємо орків і країна Мордору розвалиться на окремі державні утворення", – сказав Резніков.
За його словами, процес розпаду РФ зможуть побачити навіть українці, які нині живуть.
"Ми ж залишимося соборними, незалежними та єдиними", - наголосив він.
Глава оборонного відомства також висловив упевненість у тому, що День Незалежності України цьогоріч є одним із найважливіших в українській історії.
Він зазначив, що українці "точно не мають втратити шанс захистити свою незалежність".
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Так вважає міністр оборони України Олексій Резніков. Свою заяву він зробив в ефірі національного телемарафону, повідомляє LB.ua.
"Я бажаю нам усім вірити у перемогу України, бажаю вам і собі вірити в те, що добро точно переможе зло, оскільки ми з вами перебуваємо на світлій стороні сили. А вона точно має перевагу над темрявою. Ми з вами здолаємо орків і країна Мордору розвалиться на окремі державні утворення", – сказав Резніков.
За його словами, процес розпаду РФ зможуть побачити навіть українці, які нині живуть.
"Ми ж залишимося соборними, незалежними та єдиними", - наголосив він.
Глава оборонного відомства також висловив упевненість у тому, що День Незалежності України цьогоріч є одним із найважливіших в українській історії.
Він зазначив, що українці "точно не мають втратити шанс захистити свою незалежність".
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