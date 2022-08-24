Після нашої перемоги РФ розвалиться на окремі утворення, – Резніков





Так вважає міністр оборони України Олексій Резніков. Свою заяву він зробив в ефірі національного телемарафону, повідомляє



"Я бажаю нам усім вірити у перемогу України, бажаю вам і собі вірити в те, що добро точно переможе зло, оскільки ми з вами перебуваємо на світлій стороні сили. А вона точно має перевагу над темрявою. Ми з вами здолаємо орків і країна Мордору розвалиться на окремі державні утворення", – сказав Резніков.



За його словами, процес розпаду РФ зможуть побачити навіть українці, які нині живуть.



"Ми ж залишимося соборними, незалежними та єдиними", - наголосив він.



Глава оборонного відомства також висловив упевненість у тому, що День Незалежності України цьогоріч є одним із найважливіших в українській історії.



Він зазначив, що українці "точно не мають втратити шанс захистити свою незалежність".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна переможе у війні з російськими окупантами, після чого РФ почне розпадатися на окремі державні утворення.Так вважає міністр оборони України. Свою заяву він зробив в ефірі національного телемарафону, повідомляє LB.ua "Я бажаю нам усім вірити у перемогу України, бажаю вам і собі вірити в те, що добро точно переможе зло, оскільки ми з вами перебуваємо на світлій стороні сили. А вона точно має перевагу над темрявою. Ми з вами здолаємо орків і країна Мордору розвалиться на окремі державні утворення", – сказав Резніков.За його словами, процес розпаду РФ зможуть побачити навіть українці, які нині живуть."Ми ж залишимося соборними, незалежними та єдиними", - наголосив він.Глава оборонного відомства також висловив упевненість у тому, що День Незалежності України цьогоріч є одним із найважливіших в українській історії.Він зазначив, що українці "точно не мають втратити шанс захистити свою незалежність".

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