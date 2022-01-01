Луцькі спецпризначенці з «Любарта» показали, як знищують ворогів. ВІДЕО
Сьогодні, 15:56
Воїни з луцького окремого загону спеціального призначення «Любарт» показали, як наводять українську артилерію на ворожі мішені.
Про це вони повідомили в своєму телеграм-каналі.
«Сучасну війну важко уявити без аеророзвідки. Коли працюють коригувальники вогню "Любарта" – окупанти неодмінно стають добривом. Ласкаво просимо до пекла!» – пишуть спецпризначенці.
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Про це вони повідомили в своєму телеграм-каналі.
«Сучасну війну важко уявити без аеророзвідки. Коли працюють коригувальники вогню "Любарта" – окупанти неодмінно стають добривом. Ласкаво просимо до пекла!» – пишуть спецпризначенці.
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