Російські окупанти вночі вдарили по полігону рятувальників у Харківській області





Про це



"В результаті обстрілу частково зруйнована одноповерхова адміністративна будівля навчального полігону одного з навчальних закладів системи ДСНС. Також горіли конструктивні елементи перекриття та даху даної споруди. Площа пожежі склала близько 150 кв.м.



До ліквідації наслідків ворожого удару залучалось 2 відділення служби порятунку на автоцистернах. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу та запобігли розповсюдженню полум’я на інші будівлі та хвойний ліс", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що жертв та постраждалих немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Харківщині вночі, 7 березня, ворог завдав ударів безпілотниками по території навчального полігону.Про це повідомили в ДСНС."В результаті обстрілу частково зруйнована одноповерхова адміністративна будівля навчального полігону одного з навчальних закладів системи ДСНС. Також горіли конструктивні елементи перекриття та даху даної споруди. Площа пожежі склала близько 150 кв.м.До ліквідації наслідків ворожого удару залучалось 2 відділення служби порятунку на автоцистернах. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу та запобігли розповсюдженню полум’я на інші будівлі та хвойний ліс", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що жертв та постраждалих немає.

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