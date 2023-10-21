Російські окупанти вночі вдарили по полігону рятувальників у Харківській області
Сьогодні, 09:31
На Харківщині вночі, 7 березня, ворог завдав ударів безпілотниками по території навчального полігону.
Про це повідомили в ДСНС.
"В результаті обстрілу частково зруйнована одноповерхова адміністративна будівля навчального полігону одного з навчальних закладів системи ДСНС. Також горіли конструктивні елементи перекриття та даху даної споруди. Площа пожежі склала близько 150 кв.м.
До ліквідації наслідків ворожого удару залучалось 2 відділення служби порятунку на автоцистернах. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу та запобігли розповсюдженню полум’я на інші будівлі та хвойний ліс", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що жертв та постраждалих немає.
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Про це повідомили в ДСНС.
"В результаті обстрілу частково зруйнована одноповерхова адміністративна будівля навчального полігону одного з навчальних закладів системи ДСНС. Також горіли конструктивні елементи перекриття та даху даної споруди. Площа пожежі склала близько 150 кв.м.
До ліквідації наслідків ворожого удару залучалось 2 відділення служби порятунку на автоцистернах. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу та запобігли розповсюдженню полум’я на інші будівлі та хвойний ліс", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що жертв та постраждалих немає.
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