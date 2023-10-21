Російські окупанти вночі вдарили по полігону рятувальників у Харківській області

Російські окупанти вночі вдарили по полігону рятувальників у Харківській області
На Харківщині вночі, 7 березня, ворог завдав ударів безпілотниками по території навчального полігону.

Про це повідомили в ДСНС.

"В результаті обстрілу частково зруйнована одноповерхова адміністративна будівля навчального полігону одного з навчальних закладів системи ДСНС. Також горіли конструктивні елементи перекриття та даху даної споруди. Площа пожежі склала близько 150 кв.м.

До ліквідації наслідків ворожого удару залучалось 2 відділення служби порятунку на автоцистернах. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу та запобігли розповсюдженню полум’я на інші будівлі та хвойний ліс", - йдеться в повідомленні.
Російські окупанти вночі вдарили по полігону рятувальників у Харківській області

Зазначається, що жертв та постраждалих немає.

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Теги: Росія, Україна, війна, Харківщина
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