Курс валют у Луцьку на 7 березня
Сьогодні, 09:45
7 березня готівковий курс долара становить 38.30, продають його за 38.70.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 41.70, а продають за 42.14.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.60, а продають за 9.75.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 41.70, а продають за 42.14.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.60, а продають за 9.75.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Захисники ліквідували ще 1160 російських загарбників
Сьогодні, 09:57
Курс валют у Луцьку на 7 березня
Сьогодні, 09:45