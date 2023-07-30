Одесі потрібні системи ППО, які збивають балістичні ракети, – Гуменюк

Одесі потрібні системи ППО, які збивають балістичні ракети, – Гуменюк
Одеський регіон потребує посиленого захисту, зокрема специфічних систем ППО, які збивають балістику.

Про це повідомила керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає кореспондент Укрінформу.

"Одеський регіон потребує додаткового посиленого захисту, оскільки тут функціонує дуже потужна економічна складова всієї економіки України. Це навігація, яка всупереч ворожим намаганням припинити портову діяльність і морську продовжує функціонувати під егідою Сил оборони України", - сказала Гуменюк.

За її словами, забезпечення безпеки судноплавства у тих умовах, в яких на сьогодні це відбувається, це дуже складна робота, і "єдине, що дійсно нам необхідно на даному етапі - це потужна підтримка щодо ППО. Думаю, що партнери нас чують".

Гуменюк підкреслила, що балістика дуже важка для збиття, і для протидії їй потрібні специфічні системи протиповітряної оборони.

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Теги: Росія, Україна, війна, Одеса
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